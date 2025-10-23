謝安琪支持老公簽6位數支票不手軟 張繼聰請定水軍為囡囡出道做準備

香港動畫電影《世外》成為第22屆香港亞洲電影節開幕電影，昨日(22日)舉行首影禮，有份參與配音的張繼聰、謝安琪(Kay)出席活動時，表示戥監製楊寶文高興，亦證明香港是有很多天份監製、動畫師做出的作品是達國際水準。Kay表示自己跟楊寶文認識多年，知道她有意改篇小說《千年鬼》為動畫已非常支持，「我都好感動，睇住呢個朋友由零開始，依家得到咁多人支持，好多人睇完都好驚嘆，係好值得。能夠成為電影一份子，我係好感動！」
他們表示當時帶埋囡囡Kakaball到台灣配音，阿聰表示自己跟老婆是分開配音，上午他配完便到老婆配，自己則在studio門外湊女。阿聰大夾今次台灣配音之旅變成夾公仔旅行。Kay說︰「佢完全迷失咗囉！」，阿聰指台灣的夾公仔機比較有良心，不像香港夾公仔令人有破產的感覺。
談到阿聰另一部作品《金童》籌備6年，終於在年底上映。Kay為支持老公，於是出資6位數為後期製作經費，她坦言相信《金童》上映的一刻，自己會比《世外》更感動。Kay說︰「我老公覺得值得嘅事就值得！佢比我好眼光！」她指阿聰為了《金童》不停操練身體，電影製作期間又遇到不少波折，「我覺得為朋友都可以咁，為老公簽張支票又點可以手軟。」阿聰表示自己跟楊寶文一樣，看到些東西好正，萌起一些創作念頭，但這些念頭的代價都非常昂貴，甚至用了自己人生6、7年時間，中間會經歷很多失望、期望，流過不少淚水，做出來的作品可能感動到人是好捧的一件事。
阿聰又笑言如果未來囝囝要追尋夢想，自己會盡力支持，所以自己會努力搵錢。問到囡囡如加入娛樂圈又會否支持，他說︰「我個女依家已經心思思，同幾個一齊跳舞、差唔多大嘅女仔朋友已經講好大個一齊出道。（你簽番囡囡？）可以簽公司㗎嘛，但我都預咗駛錢置裝、湯水呀，同埋唔排除買啲水軍！我唔想我聽過啲說話畀個女再經歷一次！所以我決定買水軍，平時寫衰我嗰啲，收開幾多錢，我請你第日！依家收錢做haters嗰啲，搵我開個價，10年後搵你！」Kay聞言撒嬌︰「好偏心呀！你冇咁樣幫過我，個女就儲定錢先？」之後阿聰即呵返說︰「我老婆已經身經百戰喇！同埋我哋啲位已經過晒，你話我都冇嘢㗎喇！」