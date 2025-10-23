謝安琪支持老公簽6位數支票不手軟 張繼聰請定水軍為囡囡出道做準備

香港動畫電影《世外》成為第22屆香港亞洲電影節開幕電影，昨日(22日)舉行首影禮，有份參與配音的張繼聰、謝安琪(Kay)出席活動時，表示戥監製楊寶文高興，亦證明香港是有很多天份監製、動畫師做出的作品是達國際水準。Kay表示自己跟楊寶文認識多年，知道她有意改篇小說《千年鬼》為動畫已非常支持，「我都好感動，睇住呢個朋友由零開始，依家得到咁多人支持，好多人睇完都好驚嘆，係好值得。能夠成為電影一份子，我係好感動！」

他們表示當時帶埋囡囡Kakaball到台灣配音，阿聰表示自己跟老婆是分開配音，上午他配完便到老婆配，自己則在studio門外湊女。阿聰大夾今次台灣配音之旅變成夾公仔旅行。Kay說︰「佢完全迷失咗囉！」，阿聰指台灣的夾公仔機比較有良心，不像香港夾公仔令人有破產的感覺。