謝安琪為張繼聰追看《季前賽》 爆囡囡只睇Anson Lo姜濤唔撐爸爸

謝安琪(Kay)昨日出席其自家品牌Kaytiquette與口罩品牌Maskology聯乘的活動，並化身「一日導賞員」帶領大家遊歷悉心打造的環保小展覽，並宣布將部分收益將捐予環保機構，身體力行推動環保教育。Kay自爆晚晚都有追看老公張繼聰參演的ViuTV劇集《季前賽》，「我很熱烈追劇，他就很熱烈追我，現在仍未追到。我久不久就叫他從新開始追求我，要保持新鮮感。」她大讚老公的表現十分亮眼，「可能因我的年齡層關係，追劇時只追住看老公，多過追住鏡仔。」

「神徒」女兒被姜濤吸引 至於女兒「神徒」有否一齊追看？Kay就大爆囡囡張靖只追看盧瀚霆(Anson Lo) 演出的情節，惟對爸爸出場不感興趣，「冇Anson Lo(教主)嗰集佢就唔想睇，我話爸爸就出場，佢話唔使，即刻入房瞓，專一方面真係要向我學習，佢都會分心睇姜濤，有時唔覺意等緊Anson Lo嗰陣見到姜濤，又會被電親吸引。」不過，一對子女都視父母為學習榜樣，養成環保習慣，「其實我無刻意教育，但在構思Kaytiquette(自家品牌)的計劃時，2位小朋友都會不知不覺間吸收了一些環保的習慣，例如在即棄與重用物料之間，他們都會選用可重用的物品，而且非常珍惜。」