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娛樂
2022-11-07 18:42:28

謝安琪為張繼聰追看《季前賽》 爆囡囡只睇Anson Lo姜濤唔撐爸爸

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謝安琪出席其自家品牌與口罩品牌聯乘的活動，並將部分收益將捐予環保機構。

謝安琪出席其自家品牌與口罩品牌聯乘的活動，並將部分收益將捐予環保機構。

謝安琪(Kay)昨日出席其自家品牌Kaytiquette與口罩品牌Maskology聯乘的活動，並化身「一日導賞員」帶領大家遊歷悉心打造的環保小展覽，並宣布將部分收益將捐予環保機構，身體力行推動環保教育。Kay自爆晚晚都有追看老公張繼聰參演的ViuTV劇集《季前賽》，「我很熱烈追劇，他就很熱烈追我，現在仍未追到。我久不久就叫他從新開始追求我，要保持新鮮感。」她大讚老公的表現十分亮眼，「可能因我的年齡層關係，追劇時只追住看老公，多過追住鏡仔。」

Kay自爆晚晚追看《季前賽》，大讚老公張繼聰表現亮眼。 Kay大爆囡囡張靖只等著看Anson Lo出場。 Kay笑指囡囡不及她專一，既看Anson Lo又被姜濤吸引。

「神徒」女兒被姜濤吸引

至於女兒「神徒」有否一齊追看？Kay就大爆囡囡張靖只追看盧瀚霆(Anson Lo) 演出的情節，惟對爸爸出場不感興趣，「冇Anson Lo(教主)嗰集佢就唔想睇，我話爸爸就出場，佢話唔使，即刻入房瞓，專一方面真係要向我學習，佢都會分心睇姜濤，有時唔覺意等緊Anson Lo嗰陣見到姜濤，又會被電親吸引。」不過，一對子女都視父母為學習榜樣，養成環保習慣，「其實我無刻意教育，但在構思Kaytiquette(自家品牌)的計劃時，2位小朋友都會不知不覺間吸收了一些環保的習慣，例如在即棄與重用物料之間，他們都會選用可重用的物品，而且非常珍惜。」

Kay的自家品牌與口罩品牌聯乘推出環保物料口罩。 Kay笑言女兒張靖不及她專一。

計劃進軍食品市場

Kay的自家品牌成立近一年，先後6次推出聯乘產品，下年打算進軍食品市場，她表示除了跟大品牌合作，特別關注小商戶，「樂意跟不同品牌合作，「我很多時都是和小商戶合作，因為他們受疫情打擊最大，這種互相支持是很需要和溫馨的。」

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