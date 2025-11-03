謝安琪睇張繼聰《金童》操肌紀錄片感「肉赤」若再有下次：叫佢考慮清楚

謝安琪(Kay)昨日(2日)現身灣仔囍帖街出席聖基道兒童院90周年活動，Kay與愛心大使陳柏宇跟小朋友一起主持掟飛機儀式，她興奮表示獲得不少熱情抱抱，深得小朋友歡心。她透露本想帶同女兒KakaBall來，但撞正跳舞活動，無法參與。不過她帶了大仔張瞻來，當作是兒子明年2月往澳洲讀書前的親子活動。

談起兒子，Kay一臉滿足，「佢志願係想教小朋友做運動，去澳洲讀大學係讀小學教育，主要係教體育和運動科學，佢覺得運動好重要，想教識小朋友從小重視運動，強健體魄，我覺得佢有天份，本身運動好厲害，真係好有心思教小朋友。」Kay直言趁大仔離港前，把握相處時間，除了出席慈善活動吸取社會經驗，還有每天拉筋運動，她大讚兒子非常sweet，「我每朝8點起身，佢唔使返學就同我一齊拉筋、練呼吸法，其實係我逼佢，但佢真係準時，陪拉足一個鐘，有時我媽媽得閒，幾個人一齊做老人運動，做完又一齊食早餐。」

友好包場睇《金童》

談到張繼聰的電影《金童》發布幕後紀錄片，紀錄他怎樣練拳、由瘦仔變雪櫃再變肌肉男的過程，謝安琪表示好多好友看過記錄片後，主動聯絡想包場，「我好威風，很多朋友打電話來話要包場，我每日都好忙，幫佢記錄。」問到簽支票投資是否值得，Kay沾沾表示，「佢叫我事頭婆，希望事頭婆滿意，我梗係滿意啦，睇得過程嘅艱辛，唔係錢嘅問題，我都好想呢部作品俾人睇到。」

從觀眾角度看是演員為角色準備，但作為太太，Kay坦言睇到好肉痛，「實際情況係佢兩年冇停過拍其他電影，有時要增磅，有時要減磅，加上全職開工，拍一組戲可能超過12小時，再要有時間練拳，練大隻，舉鐵，還要跑步，其實嗰段日子好『肉赤』，好彩已經過咗！老實講佢四十幾歲，如果再接一部電影要咁樣，可能我會叫佢先考慮清楚，因為過程係辛苦，佢唔係好得閒，似荷里活巨星，有兩年時間準備。」Kay表示，阿聰因此令腰骨、椎間盤、膝蓋都有傷患，她續說：「我依家唔係好敢睇，我媽都唔敢看，我媽好錫佢，雖然拍戲係是假打，佢話突然見到有人打我女婿，都會想鬧人，我媽都好『肉赤』，我哋家人就明白鏡頭背後，佢真實承受的一面。」

