謝安琪與囡囡穿母女網拍硬照 張靖面對鏡頭表現自如

謝安琪表示她們一家都喜歡穿親子家庭裝，這次穿上母女裝拍攝時裝封面雜誌感受特別深，並說：「看她（Kakaball）今次拍攝在鏡頭前很舒服自然，她真的很享受影相，從沒想到自己好不好看，純粹覺得好玩，看到一些趣怪甚至核突表情，或者影到東歪西倒，都很開心，接受程度很高，明白到不一定要影得漂亮才開心。」 Kakaball年紀輕輕已對鏡頭敏感，表情自然輕鬆，不會怯場，能接受自己各種樣子，相信長大後要於明星界或模特兒界闖出名堂都不是一件難事。

問到有沒有遺傳時尚基因給女兒，謝安琪表示：「我發現她（Kakaball）同樣喜歡衣服穿搭，而且很懂得欣賞別人的美麗。她不只喜歡一種形象或色調，對於好多東西都覺得漂亮，能夠從不同方面都找到美的角度及地方，令我非常高興。正如她天生鬈頭髮，很多人問起她，她樂意分享天生如此，很享受這種與別不同。女兒能夠有這樣開放的心靈，又喜歡讚美別人，我真的好高興。」年紀小小的Kakaball已擁有欣賞及讚美之心，難怪深受網民喜愛。