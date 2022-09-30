謝安琪與Kakaball母女檔拍親子裝 大讚囡囡表現專業

由謝安琪（Kay）主理的生活選物品牌再度與設計師Rex Ko聯乘，推出全新親子服飾系列「今天，我要帶媽媽去草地和火星探險」。系列名稱源自於Kay一晚與女兒Kakaball的對話。Kay透露某晚愛女Kakaball好奇地對她發問：「我長大後會怎樣？」不希望以含糊答案回答女兒的Kay，認真地告訴女兒，成長中的小朋友也可以學習聆聽自己的內心，從小習慣好好為自己做適合的決定：「你想成為怎樣的人、過怎樣的生活、跟誰交朋友，長大後要繼續學習閱讀自己的心意，跟隨心裏的想法去做好。」Kay感覺這夜與Kakaball的對談很有趣，便把這晚的對話寫成一首詩送給女兒，遂聯同Rex以此為靈感，構思出今次的童裝系列。

Kay認為要適時放手讓小朋友當家作主，自己則如隊友般陪伴孩子經歷、探索和成長。故此，系列以小朋友的視點為主導，要帶媽媽踏上一次又一次的旅程。只要保持孩子的純粹和好奇心，不論在草地還是火星，都可以是一場探險。

Kakaball為這次系列擔任小模特兒，首次與媽媽一同工作的Kakaball表現得甚為專業，即使要在陽光耀眼的郊外，頂着酷熱的氣溫，更換多套服飾來拍攝造型照，Kakaball亦毫無怨言，她甚至表示要將這次當模特兒所得的報酬，全數給予媽媽，非常窩心。對於跟女兒的第一次合作，Kay亦大讚Kakaball專業：「拍攝這天的天氣真的很熱，大家也要不停喝水補充水份免得中暑，但即使陽光剌眼得令雙眼睜不開、汗流浹背，但她仍然很努力聽隨攝影師的指示去拍攝。」雖然Kakaball如此賣力，不過提到這次「演出」的酬勞，Kay笑言就只有雪糕及珍珠奶茶：「我很感謝她，所以我會將自己杯雪糕也給她食。」是次Kay與Kakaball均以一頭攣髮造型登場，原來這個髮型是謝媽媽年輕時的造型，Kay表示小時候仰望媽媽，覺得她的一頭卷髮很美，所以當時自己也曾要求媽媽帶到同一間髮型屋，電上一樣的曲髮。意想不到的是，多年後自己的女兒，竟然天生擁有一頭同樣的曲髮。