謝安琪赴大馬與影迷交流 認受張繼聰影響喜歡演戲

謝安琪(Kay)、鄧月平領銜主演的動作劇情電影《臥底的退隱生活》，獲邀成為亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」的開幕電影！Kay日前親身飛抵吉隆坡，盛裝出席首映禮，與影迷親切互動，其後Kay又換上高貴黑色晚裝現身分享會，暢談今次拍攝新戲的感受，會上更坦言受老公張繼聰影響踏上演員之路。此外，Kay還把握這次重遊馬來西亞的機會，盡情享受當地美食，尤其對甜品無法抗拒，她亦對於大馬粉絲的熱情相當難忘。

電影《臥底的退隱生活》中謝安琪飾演鄧月平的媽媽，她在放映會上提到難忘跟鄧月平身陷險景的一幕，劇情大概是她臨危向女兒交代重要的事情：「呢場戲令我意識到，曾經嘅小朋友真的長大了，就算佢同你嘅生命有幾強連結，佢都將要展開自己嘅人生，會有佢嘅感受同看法，我真的要放手，畀佢走向更明媚嘅未來。」 由於現實中媽媽的身份，Kay認為這場戲對她的啟發和感受最為深刻。分享會中，不少記者及影迷都好奇Kay為何由歌手跨界挑戰做演員：「在旁邊睇張繼聰嘅演員歷程，好好睇，令我睇到演戲嘅千變萬化，好有趣，我自己也很想去經歷。佢每次為一個角色的努力，活出角色的生命，然後在大銀幕上看到成果，真係令我很感動，亦好希望有咁樣嘅機會。」當日分享Kay更一共提及丈夫名字四次，坦承深受張繼聰影響而踏上演員之路，不禁笑言自己是「戀愛腦」。

今趟行程當中，其中一項活動是到當地大學和學生分享，Kay分享成為演員的一次難忘經歷，就是學識「發脾氣」：「拍攝《保持愛你》（2009年）的第一場戲，亦係我人生中第一次演戲，劇情講述我要同梁祖堯分手，突然爆嬲呼喝對方下車，真係考起我，點樣眾目睽睽之下突然就發脾氣呢？ 當時葉念琛教我一招，就是握緊拳頭，手指插進掌心入面，再講對白，意想不到的湊效，怒火馬上就嚟喇。」Kay更即席示範怒吼一句「落車呀！」搏得全場掌聲。 除了工作行程，Kay亦都把握機會大快朵頤，面對琳瑯滿目的大馬美食，完全抵受不了誘惑，對甜品情有獨鍾的Kay就笑言：「平時嘅我對於甜品都好節制，但係嚟到呢邊就覺得太開心喇，所以嗰幾日就放肆，食咗好多唔同特色甜品，又食咗好多地道美食，最難忘的就是勁高的吉隆坡名物香酥塔餅。」