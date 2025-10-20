謝安琪願等子女入行齊參與叱咤盛事 江若琳預告台北趕回港出席

江若琳和謝安琪（Kay）今日（20日）現身昂坪市集出席《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會。Kay接受訪問大讚林家謙肯拖手一起出場是世紀暖男，並笑稱：「佢嗰一種拖手方法好似敬老feel，要型少少先啱feel。」江若琳表示上年亦有參加過叱咤頒獎典禮記者會，她指今年亦很榮幸有份參與記者會：「今年我會比較辛苦，因為我會喺台北同阿仔去倒數，明年1月1日直接台灣飛返香港去亞博參與。」

回應MIRROR冇參與記者會 被問到MIRROR今天沒有現身參與叱咤盛事，謝安琪回應：「今日有好多唔同歌手嘅粉絲好平均咁樣分配，咁樣又係另外一種景象幾好睇，我覺得都好熱鬧。」江若琳分享歌迷向她表示終於能夠霸到好位置參與記者會。

講到現今樂壇有許多新人加入，陳奕迅的女兒陳康堤也有參與這次記者會，江若琳直言：「時光飛逝，有一隊組合年紀最細嘅今年係中一。」謝安琪則分享女團Honey Punch邀請她合照留念，她說：「佢哋最細嘅隊員啱啱13歲生日，佢真係好似我女兒嘅朋友，我個女跳舞嗰啲朋友都係10歲或者12歲。」講到若果未來孩子有意加入樂壇，會否願意與子女同台參與頒獎典禮，江若琳笑言：「佢哋就會變咗最年輕嘅生力軍。」謝安琪則回應：「好威啊！期望有咁嘅一日。到時唔需要林家謙拖住我，我拖返個仔。」