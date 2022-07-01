謝安琪驚嘆城市急變邀Cousin Fung作新歌 感激父母給予美好童年回憶

謝安琪(Kay)昨日(30日)推出本年度首支派台歌《憶年》，歌曲以回憶作起點，跟樂迷遊歷各區新舊交替的變遷，縱然經歷時代的變化，但仍希望大家牢記它曾帶來的美好回憶，「新舊唔一定係對沖，回憶帶畀我哋嘅價值係值得珍藏，亦係我哋成長嘅重要基石。」
新歌由Cousin Fung作曲和監製，相隔6年再合作，Kay形容對方是音樂黑洞，潛能如黑洞般係難以估計，今次其音樂造詣再度昇華，「無論係同我哋同填詞人嘅溝通，監製歌曲嘅時候，都覺得佢成熟咗好多，好開心睇住一個年青人，慢慢成長成為一個更加出色嘅音樂人。」
回憶是成長的重要基石
新歌主題啟發自某種天Kay遊走於旺角，驚覺不少建築物已拆卸重建，並發現雖有不少新式商店及大樓進駐了，但仍有不少老店留守着。她找來首次合作的T-Rexx填詞，跟對方分享不少童年回憶，如與父親到青松觀、跟雙親遊電車河，還有當年跟隨母親到深水埗買衣料配件的回憶，她說：「因為媽媽有七兄弟姊妹，所以好多衣服都係出自佢手，細個會同佢去深水埗買材料，當時有好多布料舖頭。近年我有再去過深水埗，雖然進駐咗好多咖啡店同賣潮流物品嘅店舖，但好多舊鋪仍在，亦都多咗年青人去光顧。」
Kay坦言，雖然成長後便要獨自面對及承擔各種問題，慶幸有著童年與父母到訪各區的回憶作後盾：「世界瞬息萬變，我哋亦需要與時並進，視野跟隨世界轉變、擴闊，但係價值觀同一切有價值嘅東西，依然會被好好的保存起來，就如某部份的自己，會與成長的年代緊扣着，彷彿經歷一億年都是不會改變。」