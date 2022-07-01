謝安琪驚嘆城市急變邀Cousin Fung作新歌 感激父母給予美好童年回憶

Kay相隔六年再跟Cousin Fung合作，新歌《憶年》由他監製及作曲。

謝安琪(Kay)昨日(30日)推出本年度首支派台歌《憶年》，歌曲以回憶作起點，跟樂迷遊歷各區新舊交替的變遷，縱然經歷時代的變化，但仍希望大家牢記它曾帶來的美好回憶，「新舊唔一定係對沖，回憶帶畀我哋嘅價值係值得珍藏，亦係我哋成長嘅重要基石。」 新歌由Cousin Fung作曲和監製，相隔6年再合作，Kay形容對方是音樂黑洞，潛能如黑洞般係難以估計，今次其音樂造詣再度昇華，「無論係同我哋同填詞人嘅溝通，監製歌曲嘅時候，都覺得佢成熟咗好多，好開心睇住一個年青人，慢慢成長成為一個更加出色嘅音樂人。」