謝安琪 凌文龍隨《香港電影巡禮》赴大馬 宣傳新片《臥底的退隱生活》《惡人當道》

由亞洲電影大獎學院主辦、文創產業發展處及電影發展基金資助的《香港電影巡禮》及《香港電影的創意與匠心》展覽，將於9月20日至10月3日，在馬來西亞舉行，謝安琪(Kay)及凌文龍，將會隨隊一起宣傳香港電影。 今次馬來西亞活動，將放映7部香港電影，包括開幕電影為高子彬作品《臥底的退隱生活》，其他電影包括周鑫榮作品《給愛麗絲》、何妙祺作品《我談的那場戀愛》、羅耀輝作品《望月》、劉翁作品《夜校》、關文軒作品《惡人當道》及梁國輝作品《陰目偵信》。

而《臥底的退隱生活》演員Kay、《惡人當道》導演關文軒及演員凌文龍，以及《陰目偵信》導演梁國輝，會一起到當地宣傳。Kay過去曾以歌手身份多次到訪馬來西亞：「我很喜歡馬來西亞，到當地的印象相當好。吉隆坡基建完善，但小區又保留到原有特色，這個城市有很多值得觀光的地方。之前帶著新歌和當地歌迷見面，出席過簽唱會和頒獎禮，很喜歡當地的媒體，他們很友善又溫馨；現在很多電影在馬來西亞拍攝，我暫時還沒有機會，但也很期待在當地拍戲。」

《臥底的退隱生活》是Kay第一次和導演高子彬合作，她表示很喜歡對方的前作《殺出個黃昏》：「今次演出很有挑戰性，角色年紀比我實際年紀大十年，有很多祕密的往事。戲中其他演員包括鄭丹瑞、陳瑋、唐詩詠及鄧月平等，我們是首次以這個組合演出，有很多火花，希望到時能和大馬觀眾分享這部電影的幕後花絮和拍攝感受。」Kay在戲裡飾演一名已經退隱廿年，武功高強的前警察臥底，在破一宗社團大案後和女兒躲在偏僻的地方生活，及後又為了營救女兒而重出江湖。

另一名出席嘉賓凌文龍，在《惡人當道》中飾演一個表面和善但其實野心勃勃的黑道商人，這是他第一次飾演這類型的角色，十分期待今次和大馬的觀眾見面：「我沒有在馬來西亞拍過電影，非常期待可以和當地當地的電影工作者合作。多謝《惡人當道》的導演關文軒賞識和指導，讓我可以嘗試演這個特別的角色，希望到時可以和大馬的觀眾交流，聽聽大家對《惡人當道》的觀後感，讓我可以在日後的作品中繼續精進。」提到對吉隆坡的印象，凌文龍馬上想到當地的美食：「很想吃馬來咖喱、海鮮、芽菜雞、撈麵、肉骨茶、白咖啡，食！食！食！我全都想食！」