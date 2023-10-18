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娛樂
2023-10-18 17:16:45

謝安琪 張繼聰愛女Kakaball首度拍廣告 為「百佳超市」綠色生活用品系列代言

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自幼習舞的Kakaball，非常識擺pose。

張繼聰、謝安琪(Kay)的6歲女兒張靖(Kakaball)，近日為百佳百佳超級市場的「世界自然基金會WWF FOR THE FUTURE綠色生活用品系列」電子印花換領計劃代言，Kakaball與得意小男生拍攝電視廣告，呼籲大家齊齊Go Green，被讚是「最萌星二代」。

身為張繼聰及Kay的愛情結晶品，Kakaball在鏡頭前毫不忸怩，一roll機便自動自覺擺出多款cute爆甫士，扮花、派心及送飛吻。從小習舞的她，表演經驗豐富，跳著舞推介「WWF FOR THE FUTURE」系列，事前練習了數次已能掌握舞步，拍了數takes便獲導演收貨。兩位小朋友每拍完一個take，即看playback，專業程度媲美爸爸，表現誠如短片主題口號：「祝福未來，人人讚好！」

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被讚是「最萌星二代」的Kakaball，cute爆甫士。

Kay本人一直以來都非常注重環保，並且與家人一起參與各種環保活動，教導小朋友如何愛護環境、回收和節能。她希望通過這次Kakaball參與廣告拍攝的經驗，能夠傳遞環保的訊息，Kay說：「今次Kakaball可以身體力行撐環保，也象徵了環保訊息的傳承，當然是開心事。看到她表現得有板有眼，得到導演及工作人員的讚賞，作為媽媽，我真的覺得很驕傲呢。」

 

首度參於電視廣告拍攝的Kakaball，獲導演大讚活潑精靈，有鏡頭觸覺：「Kakaball表現淡定，一點就明，真的不愧為張氏出品。」表現獲得激讚，Kakaball用萌爆奶音說：「拍攝短片很好好玩，因為可以跳舞，很開心。嗲哋媽咪也有教我要環保，例如返學時自備水樽，我有啊。」真的又乖又可愛呢！

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甚有演藝天份，一埋位即扮花花。

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導演一叫cut，Kakaball即與拍檔小演員睇playback，專業程度媲美張繼聰。

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Kakaball參演的廣告，將於10月20日於百佳Facebook及Instagram發放，大家記得留意。

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