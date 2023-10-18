謝安琪 張繼聰愛女Kakaball首度拍廣告 為「百佳超市」綠色生活用品系列代言

身為張繼聰及Kay的愛情結晶品，Kakaball在鏡頭前毫不忸怩，一roll機便自動自覺擺出多款cute爆甫士，扮花、派心及送飛吻。從小習舞的她，表演經驗豐富，跳著舞推介「WWF FOR THE FUTURE」系列，事前練習了數次已能掌握舞步，拍了數takes便獲導演收貨。兩位小朋友每拍完一個take，即看playback，專業程度媲美爸爸，表現誠如短片主題口號：「祝福未來，人人讚好！」

Kay本人一直以來都非常注重環保，並且與家人一起參與各種環保活動，教導小朋友如何愛護環境、回收和節能。她希望通過這次Kakaball參與廣告拍攝的經驗，能夠傳遞環保的訊息，Kay說：「今次Kakaball可以身體力行撐環保，也象徵了環保訊息的傳承，當然是開心事。看到她表現得有板有眼，得到導演及工作人員的讚賞，作為媽媽，我真的覺得很驕傲呢。」

首度參於電視廣告拍攝的Kakaball，獲導演大讚活潑精靈，有鏡頭觸覺：「Kakaball表現淡定，一點就明，真的不愧為張氏出品。」表現獲得激讚，Kakaball用萌爆奶音說：「拍攝短片很好好玩，因為可以跳舞，很開心。嗲哋媽咪也有教我要環保，例如返學時自備水樽，我有啊。」真的又乖又可愛呢！