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娛樂
2023-10-23 09:00:00

謝安琪Kay難忘飛鵝山夾Band 與拍檔凍到圍爐取暖 陳諾霆：我唔畏高但怕死

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謝安琪與Anna HisbbuR和「小鼓神」陳諾霆因《4拍4家族》結緣，老友鬼鬼。(李睿哲攝)

謝安琪與Anna HisbbuR和「小鼓神」陳諾霆因《4拍4家族》結緣，老友鬼鬼。(李睿哲攝)

如果一生的記憶將逐漸被洗掉，最想留住甚麼？10歲的「小鼓神」陳諾霆(Rondi)毫不猶豫答道，「當然是家人！」在音樂電影《44家族》與Rondi演母子的謝安琪(Kay)亦表示，舞台上的掌聲與獎項無疑是人生重要成就，「這些經歷過已滿足，但家人真的不能放棄。」現年22歲的獨立歌手Anna HisbbuR，回想初出道兩年一腳踢的創作生涯，坦言曾過辛苦到宣布「退休」她有感而發表示，「一個人撐，實在太沉重這套戲令我想起我還有家人。」

謝安琪與Anna HisbbuR和「小鼓神」陳諾霆因《4拍4家族》結緣，老友鬼鬼。(李睿哲攝) 謝安琪和Anna HisbbuR大讚首次拍戲的陳諾霆，很有演戲天份。(李睿哲攝) 謝安琪和Anna HisbbuR目睹陳諾霆被導演狂罵好冇用，非常心痛。(李睿哲攝) 謝安琪、Anna HisbbuR和陳諾霆難忘在冷鋒的日子，登上飛鵝山夾Band。(《4拍4家族》劇照)

擔心寒風吹跌小鼓神

Kay在戲中以金髮形象演Rock友，與Rondi演的兒子相依為命，直至患病母親離世，拋妻棄女的父親(泰迪羅賓飾)和同父異母的妹妹(Anna)突然出現，4人同住一室，從冷待、吵鬧到組成搖滾樂隊「Band four」，遊走城中各區巡唱，戲裡戲外都有不少深刻經歷，3人最難忘是在抵受寒風的冷雨夜，登上飛鵝山夾bandKay憶述，去年最寒冷的幾天，氣溫僅得4度，「我們真的要用真火爐取暖，要湧過去圍著火爐。」Anna笑言，「我們3個經常圍擁在一起。」Kay補充指，她與Anna站在巡唱車前方，一個彈琴，一個彈結他，Rondi則在後方打鼓，「有時大風到我眼到自己都被吹郁，真的要馬上看一看兒子，他在我右邊，我真的好驚吹跌他，我曾想過搵條繩綁著他。」問Rondi可感到害怕，他認真表示，「我不畏高但我怕死！」率真的童言，令Kay與Anna笑破肚皮。

飛鵝山夾Band  畢生難忘

在山上唱著電影主題曲《毋忘 If I dont remember”》的歌詞，「霓虹燈在閃耀，遊彌敦道美妙，屯元天渡天曉，油尖旺通宵……去到哪𥚃，仍記住笑  道理是最巧妙」出道18年的Kay直言，畢生難忘，「我真的感動在那景點看見山下的萬家燈火，即使我們是歌手也不會無緣無故在那裡搭台演出，這是我人生裡其中之最，當去到飛鵝山演唱，由一家人的感情再伸延到整個香港，說起都有點毛管戙，若以家作為單位，看看山下有咁多家庭，每個人都有自己的故事，或者在香港這個地方，究竟有多少個家庭的故事，你會有很多想像和感受。」

陳諾霆左擁右抱，獲謝安琪和Anna大讚有演戲天份。(李睿哲攝) 陳諾霆左擁右抱，獲謝安琪和Anna大讚有演戲天份。(李睿哲攝) 謝安琪、Anna與陳諾霆在《4拍4家族》初次合作，3人老友鬼鬼玩度高。(李睿哲攝) 謝安琪、Anna與陳諾霆在《4拍4家族》初次合作，3人老友鬼鬼。(李睿哲攝)

心痛Rondi被罵：冇人要你

每個家庭都有自己的故事，Kay演的Cat媽火氣十足，她與AnnaRondi在戲中有場激烈爭吵，Rondi哭著怒擲Kay深愛的結他，導演為了引導Rondi培養情緒，拉他入房大罵，Kay憶述，「我們聽著導演罵他，其實不是他犯錯，但要故意講一些難聽的說話，聽到我好心痛，例如鬧佢好曳、冇人再要你，都是小朋友唔想聽的話，我自己忍住喊，點知企我隔離Anna已經喊咗。」而Rondi衝出房掟爛結他的一幕，真的把Kay和Anna嚇壞，Anna續說，「當時我要哭著衝過去抱著他，導演一叫cut我要帶他到別處，他好厲害，當大人仍停留在童年創傷，他立即就能抽離，還問我點解喊。」問Rondi可會感到難受？他淡然回應，「我知道拍戲，導演是故意整喊我，我知道喊都是為拍戲，唔係我做錯事，所以唔會好驚。」

陳諾霆自小學打鼓，其父親曾為謝家琪演唱會擔任樂手。(李睿哲攝) 陳諾霆早於6歲已曾為古巨基演唱會打鼓。(李睿哲攝) 陳諾霆在拍《4拍4家族》演的小鼓神非常搶鏡。(李睿哲攝) 陳諾霆年僅10歲，技藝超凡。 謝安琪與陳諾霆在《4拍4家族》演母子。 陳諾霆在《4拍4家族》的表現亮眼，獲謝安琪大讚有演藝天份。

讚子女好專業 無意合作拍電影

電影主題圍繞音樂與家庭，Cat媽面對追夢、照顧家人、病患的壓力，經常罵人，Kay笑言要澄清，「我從小到大很少會發真火，我個人的機制是先檢討自己，而且我是歌手，要保養聲線，很少會張開嘴巴罵人。」身為人母，可曾被子女激到發火？Kay一臉滿足表示，「我很感謝家裡兩位小朋友都好乖，從沒激到我失儀，我兒子16歲，極其量是叫他返房，很快他就會道歉，6歲的囡囡(Kakaball)是開心小朋友，即使有情緒都唔太要哄她，好識得自我檢討。」問到可會考慮與一對子女拍戲，Kay表示從沒試過，「不過我試過和細女一起工作，我覺得她好專業，專注又聰明；我都請過大仔在演唱會跳舞，他準備了眼鏡上台好有型，都好專業，好享受工作，或者性格似我和爸爸鍾意在工作裡找樂趣。」

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22歲的獨立歌手Anna出道2年，曾經辛苦得宣在要退休。(李睿哲攝) 22歲的獨立歌手Anna感邀家人一直支持。(李睿哲攝) 22歲的獨立歌手Anna感邀家人一直支持。(李睿哲攝) Anna與謝安琪在《4拍4家族》演同父異母的姊妹。

出道兩年 辛苦到想退休

謝安琪坦言，角色獨個兒撐起頭家和夾Band的日子，勾起初出道的回憶，「我由一間小公司開始入行，因為公司只有我一個人賺錢，但製作費頗大，新人階段最係好似電影裡面的掙扎。」22歲的Anna出道不足，曾因壓力爆煲導致身心俱疲，更宣布退休，若不是遇上這戲，或早已放棄，「我覺要一個人撐太沉重，精神體力都很虛耗，因為所有製作包括音樂、影像都一手包辦，兩年都不停做，令身體情緒都變差，這套戲令我回想其實我還是有家人。例如我自己MV，要製作3D模型和後製效果，需要比較厲害的電腦，爸爸做電腦行業，有晚凌晨12點幾，他仍在為我砌電腦，好感動。」

欲留住父母年輕模樣  憶子女出世仍觸動

Kay在戲中演早年腦退化病人，最想留住哪些記憶？Anna坦言有家人正經歷類似的問題，「我跟爸爸聊天也曾討論，他說記憶是痛苦的根源，忘記也可以是好事，我覺得可灑脫一點，當下體驗過就算。」Kay自言作為歌手，人生經歷過開萬人演唱會、獲得重要獎項，「這些經歷咗已滿足但家人真的不能放棄。例如小時候和父母去旅行或到公園玩，記憶中仍然很年輕的父母，這些畫面很溫暖。另外，還有小朋友出生，直至現在都很深刻，很感恩有美好的生命來到，現在回想仍很觸動。」Rondi即時想起幾年前與父母往日本旅遊的日子，「去咗動物園、水族館，都是我好想去的方，實現了覺得很開心，如果沒有家人，這些事都不會發生，我覺得很幸福。」

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