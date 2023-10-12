謝安琪Kay + 泰迪羅賓宣傳《4拍4家族》 接受《StarTalk》Edmond專訪 談電影與音樂

Kay直言感謝泰迪羅賓一直關心她全家，Kay說：「之前Teddy邀請我參演另一部電影《末日派對》，但當時沒有對手戲，而這次是我們真正第一次合作，還要飾演兩父女。在過去十年中，我們經常保持聯繫，我經常把孩子們的影片傳給他看，他看著他們長大。」談到電影中角色，Kay說：「這次戲份非常具有情緒起伏，由於Teddy要扮演我衰老的父親，自己也要面對許多問題和心結，所以整部戲有很多情緒需要處理，因此我們在拍攝前進行很多圍讀和排練，還有關於角色關係的溝通和討論。」

為角色創作主題曲

《4拍4家族》根據劇情和角色需要，電影中包含大量原創歌曲，Kay也有參與歌曲的創作。她說：「其實是我自己提出的，在與導演討論劇本時，我覺得應該用音樂來表達角色情感，所以提議自己創作音樂。最初只想寫一段音樂，但後來有些場景需要唱歌，所以我真的創作了一首完整的歌曲。因此參演這部電影，滿足了演戲和唱歌的慾望，同時能通過角色和音樂，來表達個人情感。」

過唔到自己個關 Teddy寧願唔唱

對於要獻唱Teddy坦言感到害怕，他說：「聽到要唱新歌，自己就好驚！寫歌唔係問題，成日都寫，做電影配樂亦都好多年，但我驚在我唔想唱。過去30年，自己都好少唱live，依家啲紅館懷舊騷，都唔會見到我。其實好多人邀請我東山復出唱ive，我都唔敢唱，一定say No，因為自己過唔到自己個關！事關做咗導演、電影監製壓力大，好容易會發火，成日嗌！唱歌就算保持到度氣，但把聲嘅控制已經同之前有好大距離，好容易會控制唔到，隨時flat同sharp咗！今次大家俾咗好多鼓勵同支持我，覺得既然喺錄音室錄音，可以NG，所以先至唱，好彩冇令到大家失望！唱歌只能夠喺銀幕上，希望大家唔好介意。」