謝寧由港姐冠軍變曲奇女王 逆市開第9間分店旺角新舖月租40萬？

1985年度香港小姐冠軍謝寧的餅店事業搞得有聲有色，其創立的曲奇四重奏，今日於旺角西洋菜南街的第九間分店於旺角正式開幕，既切金豬又祝酒，還有舞獅環節，場面熱鬧。

謝寧表示：「近年即使市場環境艱難，我們依然相信，只有不斷創新及堅持卓越品質，方能於逆境中突圍。今次新店開幕，不單止作為一個零售空間，更希望帶給香港消費者一個全新的手信購物體驗，真正感受到品牌的真實價值。」她續說：「新店開幕助力本地品牌邁向國際舞台，我們覺得逆市有商機，而且業主願意調整租金，所以才於逆市開店。今次旺角新店以裝修最落本，旺角人流多，可吸引更多不同類型的顧客，也有計劃於台灣、新加坡、韓國開店。能以香港品牌在食品界奧斯卡Superior Taste Award（頂級美味大獎）獲取三星最高榮譽，揚威國際，真的很難，絕不容易，也是他們對《曲奇四重奏》的肯定。」