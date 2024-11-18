謝東閔朱智賢分手｜黎振燁宣告有意重返幕前 曾暗示女方做主動被謝東閔鬧爆

謝東閔、朱智賢拍拖8年，今日二人宣布分手。謝東閔在數月前接受電台訪問時提到已認定了對方，但雙方一齊已經很長時間，感情已像好朋友及家人，對婚事一切順其自然。朱智賢其後出席活動時，被問到何時結婚，當時她有點錯愕並稱沒有特別討論這個話題。

朱智賢愛謝東閔夠簡單 謝東閔、朱智賢因為無綫節目《天與地》而認識，因為有共同朋友多了一齊出去玩再熟絡起來，之後便墮入愛河。他們亦不時透過狗狗隔空放閃。朱智賢曾公開表示男方為人心地好，有義氣、為人真誠，與對方相處很簡單直接。去年朱智賢離開無綫後，曾在IG貼多張穿婚紗的照片，令不少人以為她為了做謝太而離巢。謝東閔亦公開會娶對方，但知道女方離巢想創一番事業，計劃幾年後才結婚。

抽離唔到角色 雙方一向感情低調，但2020年就因為爆出朱智賢與人夫黎振燁在車廂內一齊食蛋糕，令感情一度亮紅燈。朱智賢與黎振燁在拍攝《食腦喪B》撻著，當時女方在記者會上表示因為抽離不到角色所致，更聲淚俱下向公眾致歉：「對唔住，令大家失望對唔住，我知自己做錯，對唔住錫我嘅人，對唔住畀機會我嘅人。」

黎振燁暗示女方做主動 黎振燁當時的太太懷有身孕，在謝東閔及朱智賢記者之後數星期，黎振燁被傳媒捕獲陪太太產檢，當時他稱雙方的霧水情緣只得幾星期，自己平日也不會特別聯絡女同事，似暗示今次事件不是由他作主動。事後謝東閔在網上鬧爆黎振燁。

黎振燁欲重返幕前 事隔4年，黎振燁再次現身接受傳媒訪問，透露自己在事件發生後，試過8個月不敢出門口，並稱太太對他仍然是不離不棄，更獲對方支持重投演藝工作。他透露一直有跟曾勵珍聯絡，甚至稱曾志偉也有幫手處理合約。他表示如重返演藝界，不介意由低做起，甚至做幕後工作也可。