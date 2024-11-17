謝東閔朱智賢宣布分手 男方曾稱雙方感情似家人

謝東閔、朱智賢拍拖8年，期間爆出女方因為拍劇搭上人夫黎振燁，但雙方依然繼續相愛，男方更認定朱智賢是結婚對象，奈何二人於晚上突然宣布分手。 謝東閔在IG一張手拖手的照片，寫道︰「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」而朱智賢就在限時動態中以黑底白字PO出相同內容。

2020年，朱智賢與黎振燁在車上「偷食蛋糕」，當時謝東閔被網民封為「綠帽俠」，雙方一齊開記招，女方在會上公開道歉，謝東閔一直守候在女友身旁，並原諒對方，更稱自己都有責任。其後二人戀情轉為低調，但每隔一段時間仍會放閃一下。其後二人共賦同居，朱智賢也以女主人身份多次陪謝東閔回音樂學校。

去年朱智賢在電台節目提到2020年令二人感情不減反增，被問到何時結婚時，她說︰「佢carefree啲，覺得一齊就OK，一張紙唔代表啲咩！」今年9，謝東閔曾向傳媒表示認定了朱智賢，對結婚一事順其自然，他說︰「結婚呢樣野，真係順其自然啦，一段關係需要去到結婚嘅時候咁咪結，我又無特別同佢傾呢一樣野，如果大家都想嘅話，都可以去做呢件事，將來我結婚嘅話，一定唔會隱瞞會同大家講！」但他亦提到雙方一齊的時間太耐，相處似好朋友及家人的感覺。