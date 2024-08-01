謝雪心72歲再戰動漫節大玩Cosplay 比去年更性感 網民：佩服

Cosplay原神

去年，謝雪心為香港動漫電玩節「動漫cosplay大賽」擔任頒獎嘉賓，並以《原神》「達達利亞」造型走上舞台，當時佢就直言係自己主動要求Cosplay打扮，事前亦有睇動漫做功課，又指再有機會唔介意以性感造型出現。日前，謝雪心於今年香港動漫電玩節再次大玩Cosplay，一人分飾兩角，分別著上西裝及黑色貼身裙襯長Boot扮演《Spy × Family》嘅男女主角「爸爸」洛伊德及「媽媽」約兒，上演一場小劇場，網民均大讚謝雪心心態年輕又型格：「心姐真的，我佩服」、「好正！！！想年年都看佢Cosplay」、「謝雪心好帥」、「她真的好有趣，喜歡她」、「很開心看到她這麼好玩」、「她越來越樂在其中了」等等。而且，雖然謝雪心所著嘅裙款有肉色內襯作打底，但唔少網民都話謝雪心將身形keep得好好：「身材真好」、「這個年紀還能保持這麼苗條的身材，我慕了」、「身材管理真的沒話說」等等。