謝霆鋒兩子原來是學霸 傳Lucas成功考入劍橋物理系

謝霆鋒一逢四場《Evolution Nic Live進化演唱會》已經圓滿結束，其中，霆鋒與前妻張栢芝的兩個兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）亦有入場支持爸爸，兩兄弟驚喜現身成為焦點，更獲網民激讚二人遺傳了父母的優良基因，非常靚仔。原來Lucas與Quintus 除了顏值高，更是一名學霸，近日網上瘋傳年僅17歲的Lucas成功考入了劍橋大學的物理系。



張栢芝自2011年與霆鋒離婚後，一直非常用心栽培兩名兒子，更經常清晨六時起床做司機送返學。張栢芝安排兩子入讀位於沙田石門的「星二代學府」基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），而蔡少芬子女、毛舜筠兩名女兒、前財政司司長長梁錦松與跳水皇后伏明霞的長女亦曾在這學校讀書。Lucas和Quintus成績出眾，有指哥哥Lucas在年僅15歲時用三年時間完成了五年的課程；弟弟Quintus亦非常優秀，經常取得全A的優異成績。