謝霆鋒啟德演唱會│網傳聘工作人員日薪$1100　工作7小時免費睇騷即日出糧？　網民：詐騙！

謝霆鋒將於今年4月底將在啟德主場館舉行3場《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》，逾5萬張票已被搶購一空，炒價更是原價數倍。正當演唱會一票難求之際，小紅書卻有帖文表示聘請謝霆鋒演唱會的工作人員，每天工作7小時可獲日薪1,100元。帖文旋即吸引數以百計人留言，PM樓主稱有意應徵。不過，有香港網民認為如此「筍工」有伏，甚至直言是「詐騙」，更指出以往多個演唱會都曾出現類似手法，呼籲大家小心。

有14篇帖文招聘不同演唱會的工作人員

報稱招聘演唱會工作人員的小紅書帳戶，由今年1月中旬開始發出帖文，截至今日（3月6日）已有14篇帖文，都是聲稱招聘不同活動的工作人員，時薪約100至120元起，而活動日薪約一千元起，除了謝霆鋒演唱會，還有陶喆、王菀之Ivana、張傑、藝聲 YESUNG、Apink、 INFINITE等等，職責包括控制人流，維持現場秩序，現場支援等，標榜毋須經驗，男女均可，而且「可即日出糧/過數」，又加上hashtag#香港工作、#香港招聘、#香港搵工、#香港炒散、#香港炒散王等等，相關帳戶沒有任何簡介，不屬於公司，男人的英文名，但顯示的相片為長髮女子。

有人留言直指是騙人，「7個鐘1000蚊，你當大家水魚？」、「全部看到PM，好文章，我也不Xin（信）」。