謝霆鋒專心拍戲未諗開騷 陳家樂組band冇人理

英皇上下一同出席《起勢夾BAND COMBAT 總決賽》。

英皇娛樂昨日(21日)在麥花臣舉行《起勢夾BAND COMBAT 總決賽》，老闆楊受成率領謝霆鋒、Gin Lee、陳家樂、 鄧小巧 、泳兒、Dark Wong、Elly、許靖韻、Suey、 朱天、Kenneth 、Andy 、Polly、Jeana 等到場支持，現場星光熠熠。 是次比賽冠軍由驚愕花奪得，亞軍：爽快貓Cool Cool Cat，季軍：Daze in white，各得獎者除了獲得現金奬及價值五萬大元的獎座之外，更可獲代表香港前往參加台灣「浮現祭」，日本「Tokyo calling」2024年的音樂節，作為表演嘉賓。昨晚大會的表演嘉賓Yusobeit更特別重新改篇了《玉蝴蝶》一曲獻唱，台下的霆鋒聽到自己首本名曲響起，也頗意外，不單跟全場一起站立支持，聽完之後亦拍晒手掌。

霆鋒看騷前表示，非常期待看這次比賽，因為他覺得香港是需要有人支持樂隊的發展，覺得公司今次搞這個騷，非常有誠意及有心，「hip hop 威左咁耐，係時侯要支持下 Rock 友。」問到他會不會心癢癢，這麼久沒上舞台彈結他，會不會楊生想他看完騷，引他開個人演唱會？歌迷期待到頸都長，霆鋒笑答，「唔開住啦...哈哈，專心拍戲呀，心上重有幾部戲未完成，依家同華哥個部都要拍到一月中啦。( 叫埋馮德倫一齊出來夾下 band啦？)哈哈，我地已經係叔父輩，有機會睇時間啦。」問到他會不會有時間放聖誕假？可以陪下女友？霆鋒就笑道，「 專心拍戲先啦...依家我邊度都去唔到。」

陳家樂表示，他一直也有一個樂隊夢，當知道有這比賽時，主動問公司想參加，「夾band係我兒時夢想呀，十幾年無玩，但公司話我可以參加，我咪即搵以前夾Band的朋友，希望重出江湖，可惜朋友唔理我，唯有臨時拉夫組了一隊新Band，我係結他手，唔係主音。可惜最後第二回合結束後就已經輸了，未能晉級。我重記得第二回合要上台表演，當日8號風球，以為會取消但如常舉行，結果非常緊張又好驚，最後輸咗，而大家事後給我的評語是好似一碌木，不過我團火未熄，會繼續練㗎。（Twins之後開演唱會，會自薦上台彈結他？）唔會，但有其他準備，大家到時留意啦。」