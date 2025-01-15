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娛樂
2025-01-15 19:51:53

謝霆鋒成首位香港歌手啟德開騷 4月開騷最貴門票1,380元

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官方釋出演唱會宣傳海報。

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可容納5萬人的啟德體育園今年啟用，已成為一眾具份量歌手爭演之地。除早前公布的Coldplay和周杰倫外，謝霆鋒將成為首位在啟德主場館開騷的香港歌手。他今日在社交平台分享一段自彈自唱片段，並hashtag#謝霆鋒進化演唱會#啟德主場館，一眾粉絲留言：「終於等到。」

霆鋒一貫chok爆彈結他pose。

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霆鋒4月開騷肯定爆場爆到癲。

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4月開騷 票價最高$1,380

霆鋒所屬的英皇娛樂在今晚約730分發新聞稿詳盡介紹。霆鋒演唱會名為《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》。日期定於4月舉行，票價分4種，最貴1,380元。信用卡於122日優先訂購。詳情如下：

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《宏利呈獻Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》

日期：25-26 / 4 / 2025

時間：7:30PM

地點：啟德主場館

票價：HK$1380/1180/980/680

 

滙豐信用卡獨家優先訂票

優先訂票日期：22/1/2025 12NN – 23/1/2025 11:59PM

優先訂票熱線：3761 6515(22/1/2025 12NN-7PM23/1/2025 10AM-7PM)

優先訂票網址：priority.cityline.com

 

Trip.com Group率先發售

率先發售日期：24/1/2025 10AM – 26/1/2025 11:59PM

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