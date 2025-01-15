謝霆鋒成首位香港歌手啟德開騷 4月開騷最貴門票1,380元

可容納5萬人的啟德體育園今年啟用，已成為一眾具份量歌手爭演之地。除早前公布的Coldplay和周杰倫外，謝霆鋒將成為首位在啟德主場館開騷的香港歌手。他今日在社交平台分享一段自彈自唱片段，並hashtag#謝霆鋒進化演唱會#啟德主場館，一眾粉絲留言：「終於等到。」