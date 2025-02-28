謝霆鋒成龍葛優張國立激罕同場 齊主持英皇電影城北京三里屯旗艦店開幕

英皇影院集團於北京三里屯的英皇電影城旗艦店今天(28日)盛大開幕，主禮嘉賓陣容鼎盛：英皇集團主席楊受成博士邀得中影集團董事長傅若清作為特邀嘉賓出席；三大導演張藝謀、馮小剛、管虎，四大影帝成龍、葛優、張國立、謝霆鋒，影后劉雅瑟、與英皇娛樂營運總裁霍汶希、太古地產零售業務董事韓置及一眾太古集團高層，一同見證英皇電影城在北京佈局的第二家門店正式開張。

影帝影后名導演激罕同框撐場 英皇影院集團早年進駐北京在長安街核心地段開設英皇電影城英皇集團中心店，今次在北京開設第二家電影城， 讓品牌成功在京城形成「 雙店 」的連鎖效應。為隆重其事，英皇集團主席楊受成博士與謝霆鋒特別為 醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上 。 楊受成博士表示︰「對中國內地 電影市場十分有信心三里屯店於去年年底已試業，生意十分理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。今次安排盛大開幕禮， 獲重量級嘉賓到場支持，包括中影集團董事長傅若清作為 特邀嘉賓3大名導，又有影帝、影后及金牌經理人，尤其是我老友國際巨星成龍，特意從美國飛來給我予我一個驚喜，令我十分感動。 」

楊受成更笑言，能夠邀得幾位內地享負盛名的大老闆大導演到場， 連本來想為啟德演唱會專心練歌的霆鋒都二話不說立即過來。 霆鋒點睛後，留台與 霆鋒點睛後，留台與ManiMani及劉雅瑟一同分享對英皇電影城的看法。 霆鋒表示，及劉雅瑟一同分享對英皇電影城的看法。霆鋒表示，這些年來都一直專注電影發展，由《線人》到《怒火·重案》，以至《海關戰線》，這些年來都一直專注電影發展，由《線人》到《怒火·重案》，以至《海關戰線》，自己都想發自己都想發掘電影的不同可能性；而電影城就是協助他達成夢想的地方掘電影的不同可能性；而電影城就是協助他達成夢想的地方。

Mani 在社交平台分享的小片段受網民熱捧，成為了流量密碼，連老闆和霆鋒都 笑問其是否想轉行投身電影界，自編自導自演。 Mani 即場向叫老闆投資自己執 導的首部電影及贊助她所有英皇演員費用，她可以安排電影由英皇電影城獨家播放，並謂會安排很多親朋好友安排包場觀影會。

劉 雅瑟首次以影后身份參加英皇電影城開幕禮，感受至深，分享道：「身為演員， 覺得電影城就像家一樣 親切 。雖然自己這些年都在內地拍戲，但對香港始終情有 獨鍾。聽說自己有份拍攝的《太陽星辰》備受香港觀眾歡迎，自己都覺得好開心， 希望自己可以拍攝更多港味作品。 」