謝霆鋒拍結他手Dale全力進軍幕前 終極目標要走向國際

謝霆鋒演唱會上17歲的結他手Dale最近成為大快活全新廣告女主角，無獨有偶的是當年17歲的霆鋒亦是參與拍攝該快餐的食品廣告，更大唱《壞習慣》。Dale說：「霆鋒個廣告於97年播出時，我尚未出生，所以最近專誠翻看這個廣告，覺得拍攝手法相當有趣，真的是『有創意，我鍾意，大快活』呢！在廣告中看到17歲的霆鋒，跟我今時今日接觸到的霆鋒不盡相同，但廣告中捕捉到不少霆鋒的獨有表情，很有趣！」

在啟德主場館面對三萬多名觀眾仍揮灑自如的Dale，首次拍廣告未見過份緊張，表現揮灑自如，並說：「今次絕對是有趣的經驗，不但奉旨狂食啖啖肉脆爆豚皇，更因而學懂了正宗的揸筷子方法，獲益良多！」。拍攝其間，Dale的表現有板有眼，而且表情多多、生鬼有趣，令現場工作人員也笑言有「回春」的感覺。年紀少少的Dale，不但對音樂充滿熱誠，對美食同樣有研究，她說：「我一向喜歡吃炸物，更是完騷後必食的comfort food。」

難忘彈奏《今天你生日》

談到跟霆鋒一齊演出，她說：「跟霆鋒合作了四場演唱會，在他身上學到如何在舞台上自娛自樂，但同時又能夠跟觀眾互動，以及帶動氣氛。雖然我們私下不算多交流，但音樂卻連繫著我們，最難忘是合作彈奏《今天你生日》時，我們會對望，以及一起隨著節奏搖滾，那一刻我們就真的連結起來！」

以獨立音樂人身份發展

其實早於參加霆鋒的演唱會前，Dale已下定決心要轉向幕前發展，現在多了網友關注及認可，彷如一種推動力，鼓勵自己努力實行這個計劃，所以我會以全新身份繼續在娛樂圈發展，不只是結他手，而是以獨立音樂人身份發展。其實之前已自學了編曲，也創作了一些作品，只是一直未有勇氣推出，早已計劃好在完成霆鋒演唱會後付諸實行，期望可在將來表演給大家看！」