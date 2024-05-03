謝霆鋒新片《海關戰線》烏甸尼辦世界首映 順道賀張藝謀獲頒終身成就獎

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏、李昇編劇，謝霆鋒擔任動作指導及主演，陣容還有張學友、林嘉欣、劉雅瑟，吳鎮宇特別演出。《海關戰線》已定於7月5日在香港上映，電影最近獲邀成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，同時入圍競賽單元，為隆重其事，導演邱禮濤、編劇李敏聯同主角謝霆鋒親赴意大利烏甸尼出席影展，同時與《海關戰線》世界首映禮的現場觀眾作近距離接觸，為電影打響頭炮。 行程緊密，謝霆鋒甫到烏甸尼，隨即趕赴影展會場，適逢第26屆意大利烏甸尼遠東電影節終身成就金桑獎（Golden Mulberry Award）頒獎禮，就在《海關戰線》世界首映前隆重舉行，國際殿堂級大導演張藝謀親身接受榮譽，霆鋒特別聯同邱禮濤導演與李敏出席盛會，向張藝謀導演致最崇高敬意，霆鋒更與張導演寒暄及合照，期待未來有合作機會。

邱禮濤榮幸得到霆鋒第一次 《海關戰線》成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，大批影迷得知霆鋒、邱禮濤導演與李敏將於影展亮相，早已進駐首映會場霸佔有利位置，當三位《海關戰線》主創登場，隨即引爆一片哄動，影迷爭相索取簽名，霆鋒亦有求必應，盡量滿足大家；開場前，霆鋒、邱禮濤導演與李敏親往台上分享感受，邱禮濤導演說：「好開心再次來到烏甸尼，重遇一些好朋友，又認識一些新朋友，大家都因為熱愛電影而聚首一堂。《海關戰線》除了有出色的編劇李敏參與，還有霆鋒擔任動作指導，這是霆鋒在電影界的一次新嘗試，好榮幸他第一次擔任這個崗位，就是由我執導的《海關戰線》，希望大家喜歡這部電影！」李敏表示：「這次應該是我第三次參加這個電影節，《海關戰線》講述一個不是超級英雄、但平凡人也可以發揮英雄式動作的故事，是一部不一樣的動作電影！」霆鋒說：「好榮幸可以帶來《海關戰線》的全球首映，大家成為首批觀眾觀看這部電影，可以好真實感受這部電影，希望你們會喜歡！」電影播畢，觀眾報以馬拉松式如雷掌聲及歡呼聲，對《海關戰線》表示衷心讚賞！