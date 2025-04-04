謝霆鋒派福利送20張門票兼盲盒 chok爆拍片親解遊戲規則

謝霆鋒時隔25年終於返港開個唱，成為首位於啟德體育園主場館舉行演唱會的亞洲歌手，再度加場仍然一票難求。有見及此，霆鋒日前就大派福利私人送出20張門票給網民，大批歌迷洗版式留言，但亦有不少人大喊20張太少。向來寵粉的霆鋒收到大家的訴求，立即再加碼送出20份演唱會神秘盲盒。



霆鋒表示：「你哋話我送20張演唱會飛邊度夠滿足晒咁多人，又話攞到嘅機會好渺茫，你哋嘅訴求，我完全聽到晒，但我手頭上只可以攞到20張飛送畀你哋！不過我又諗到第二樣禮物送畀大家！就係再加送演唱會神秘盲盒，名額20個，但神秘盲盒係乜嘢就唔同大家講住，不如等我諗吓點樣送啲飛同演唱會神秘盲盒先，再畀啲時間我。」



相隔一天後，霆鋒就親自拍片宣布遊戲規則，片中見他以便服上陣，依然有型，並擺出chok 爆甫士表示：「大家有興趣想攞到我演唱會飛或者我演唱會盲盒嘅朋友要聽住啦！我決定玩《逆行》鋒狂唱挑戰！唱我嘅新歌《逆行》，我會錄我嗰part，跟住盡快IG出片畀大家Remix玩，限時72小時，大家可以以任何形式同我唱《逆行》都得，例如你鍾意滑住雪、煮嘢食、玩結他都無所謂㗎！記得玩完Tag我，被我揀中嘅話你就可以自己選擇演唱會飛或者演唱會神秘盲盒！記得由我出片計，限時72小時。」