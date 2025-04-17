謝霆鋒演唱會倒數階段！餓足25年 fans豪花百萬全港應援

謝霆鋒將於下星期四於啟德主場館舉行一連四場的《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，相隔廿五年再開個唱，除了一票難求，同樣餓了四分一個世紀的歌迷更瘋狂發起「全港包圍式」應援，由巨型LED屏幕、電車到雪糕車，實行全面攻陷港九！

歌迷今次可謂出錢出力，豪氣包下全港六塊地標級戶外大型屏幕，包括銅鑼灣Sogo外牆全港最大、像素最高的全高清LED屏幕，以及銅鑼灣勿地臣街、尖沙咀重慶大廈、加拿芬道、旺角亞皆老街及啟德Airside等黃金地段廣告位，由明日（18日）起強勢洗版。 除此之外，fans又包起六架電車打造成「霆鋒號」，車身不僅印上霆鋒型相，又將他的經典歌名印滿車身，電車頓變成「移動歌單」。電車由4月16日起連續三週由上環至筲簧灣遊走全港島。驚喜一浪接一浪，歌迷更特別安排雪糕車，在演唱會首場（24日）、第三場（26日）及尾場（27日）下午一至四時，於銅鑼灣Sogo大屏幕附近免費派發軟雪糕，完美配合霆鋒「廚神」形象。

得知fans不惜功本落力應援，估計花費過百萬，向來低調的霆鋒表示：「知道大家好支持，在心中。」而他早前亦公開自己的減磅餐單，一星期的餐單入面有4天高蛋白餐，他煎雞胸全不落油，亦用氣炸鍋加熱其品牌的香腸，其餘3天就只吃沙律。