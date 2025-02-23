謝霆鋒演唱會2025︱三場啟德騷倒數60天 揭開25年後終辦個唱真相

謝霆鋒鐵定4月24日起一連三天假啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，是他時隔近25年再開香港個唱，令他將成首位在啟德主場館開騷的香港歌手，消息一出不僅掀起回憶殺，更引來廣大歌迷爭相撲飛，門票日前公開發售，三場逾5萬張門票大約半小時已宣告售罄。啟德體育園主場館可容5萬觀眾，一場演唱會最多可為主辦單位帶來5,000萬收入及帶動本土消費，有望成為香港經濟的救星，但卻要視乎演唱會到時的實際座位數目及舞台設計。

不想重覆開騷場地 過去霆鋒曾多次被問到何時開騷，他曾表示不想場地重覆，希望可以去一些新場館，而在啟德主場館未落成之前，多次傳出他入紙申請紅館、大球場開騷，但最終卻未有成事。

據了解，霆鋒多年來沒有重返紅館舞台開騷，原因並非報道所指被拒批而「食檸檬」，真相其實是霆鋒自己不想在限制多多的紅館開唱，因為以往本地的表演場地均未來達到他想要的要求，故無奈打消開騷念頭，經蘊釀多年，並跟不少單位洽談，可惜都是未能達成共識，加上多方面的配套均無法達標，令到霆鋒開騷一直只聞樓梯響，適逢啟德體育園開幕在即，促成霆鋒終於開得成相隔多年的香港演唱會。如今啟德主場館應該可以讓霆鋒盡情發揮，距離開騷尚有60天，令fans非常期待。