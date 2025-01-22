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娛樂
2025-01-22 13:59:08

謝霆鋒演唱會2025｜兩場啟德主場館個唱優先訂票 兩小時內宣告售罄

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謝霆鋒演唱會2025｜兩場啟德主場館個唱優先訂票 兩小時內宣告售罄

網上訂票系統在30分鐘後出現「只剩餘少量門票」。

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謝霆鋒日前宣布4月25及26日假啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，是他時隔近25年再開香港個唱，令他將成首位在啟德主場館開騷的香港歌手，消息一出不僅掀起回憶殺，更引來廣大歌迷爭相撲飛。

Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》票價分為$1380$ 1180$980 $680滙豐信用卡持有人今日（22日）中午12時起優先訂票，網民反應熱烈，記者實測購票情況，見網上訂票系統不久便顯示「預計等候時間多於30分鐘」，未夠15分還出現「尚餘不多門票」，30分鐘後則變成「只剩餘少量門票」，等候至接近一小時，系統終成功登入另一頁面，經輸入信用卡資料後，雖然能夠選擇日期及票價，但卻出現「暫時無票」字眼，始終是無法成功購票，426日場次率先宣告售罄，約下午145分，網站顯示兩場優先訂購門票已經售罄。後日（124日）輪到Trip.com Group優先售票

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啟德體育園主場館可容5萬觀眾，一場演唱會最多可為主辦單位帶來5,000萬收入及帶動本土消費，有望成為香經濟的救星，但卻要視乎演唱會到時的實際座位數目及舞台設計。《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》最貴票價$1,380 就分為企位區域及座位區域，而其餘三種價錢門票只得座位區域。

《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》最貴票價$1,380分為企位區域及座位區域。 謝霆鋒日前宣布4月假啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》。 約下午1時45分，網站顯示兩場優先訂購門票已經售罄。

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