謝霆鋒演唱會2025｜啟德演唱會座位表 小紅書流出詳盡細節

謝霆鋒明天(24日)起一連四日在啟德主場館舉行《Evolution Nic Live進化演唱會》，網上流出霆鋒在場內彩排的情況，見到他在台上拿住金色結他彈奏《定律》，不少網民都非常期待他的演出。

他在ig公布個唱的周邊產品，當中包括有CD、Tote bag、口罩、tee、黑膠唱片等，售價由100元至790元不等，現場不收現金。由啟德主場館非常大，因此大會在5個地方設有銷售點，持票人士最早可於下午4時30入場購買，而公眾人士最早可於下午1時30分至4時到體藝館1M層購入產品。

狂search霆鋒演唱會座位表 由於不少觀眾自Coldplay出現視線受阻門票之後，非常擔憂自己會「中伏」，於是紛紛上網找座位表，惟發現場館的網站未有提供座位表，就連場內的地圖亦只能有一個簡單化的圖示，令不少網民非常無奈。其後有人將場館的資料與霆鋒售票的座位表合成一個有號碼分佈的圖表，可以粗略估計自己的座位。

小紅書驚見場館座位表 根據現場的座位號碼顯示，第一行是Row A，Row B是第二行，如此類推，Row Z 之後就會用雙字母排列，即 Row AA再到 Row BB。然而，小紅書就出現場館詳盡的座位表，有網民上載場館的座位表截圖，入面見到一幅又一幅密密麻麻的格仔、行數、區域。該名網民更教大家如何睇圖表，又為網民解答座位問題，但對方就未有透露他從哪裡得到這份文件。 小紅書流出二樓 座位表︰

小紅書流出5樓的座位表︰