謝霆鋒演唱會2025｜大仔Lucas現身變風頭躉 孖胞弟Quintus睇騷撐老竇 (多圖)

謝霆鋒一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚舉行至第三場，繼另一半王菲昨日入場聽住訂情歌《玉蝴蝶》風騷起舞後，今晚輪到霆鋒的17歲大仔謝振軒（Lucas）及14歲二仔謝振南（Quintus）現身啟德體育園撐老竇。

兩兄弟哼唱《潛龍勿用》

霆鋒與前妻張栢芝的兩個乖仔難得出席公開場合，兩位星二代兒子身穿休閒裝低調入場，Lucas與Quintus展現良好家教，他們未有坐在VIP區包箱睇騷，見Lucas跟女性友人一同坐在觀眾席，甫出現即引來全場人士矚目，在場觀眾紛紛圍住兩兄弟拍照，面對熱情打招呼的歌迷，哥哥表現得毫不怯場，有揮手跟歌迷打招呼，觀眾向他們狂影，並叫「好靚仔」，兩人尷尬微笑回應，Lucas迷人笑容更與霆鋒似到足，反觀旁邊的Quintus用衛衣帽笠頭顯得有點怕醜，Lucas就還不停微笑及揮手。當謝霆鋒從高空懸吊的巨型銀色波球中震撼登場時，兩兄弟跟隨觀眾站起身，隨著《潛龍勿用》經典旋律一同哼唱。