謝霆鋒演唱會2025｜宣布加場 門票2.19公開發售每人限購四張

這次霆鋒演唱會，票價分為$1380、$ 1180、$980 及$680 ，每人限買4張。購票攻略，坐位同時亦有企位，據知這次舞台除了本地所有精英一齊合力，大會還邀請到國際級的舞台制作公司Stufish為舞台做設計，Stufish曾經為Adele、Beyonce、Blackpink、Lady Gaga、U2等等設計舞台，創意無限。啟德體育園的啟德主場館場地比較大，舞台設計上，如何令入場觀眾於聽覺、視覺上有不同感受，也是目前團隊正努力共同籌劃的目標，希望第一次香港的超級大型演唱會，能帶給觀眾聽覺視覺感受上不同體驗。所以因應舞台設計及製作上的特別元素，企位與坐位都將有不同體驗或近距離觀賞到表演的機會，觀眾最好視乎個人喜好自行選擇。是次霆鋒演唱會，製作上所有配套均為啟德主場館而設，由於是一個全新場地，團隊都面對很多不同的新挑戰，可以形容為香港演唱會制作史上，一個全新的突破，所有基建及舞台，期望可以為香港演出業寫下歷史一刻。由於舞台配套專為香港啟德主場館而設，這也將會是一個香港特定版的制作，其他地方是沒有可能重現同樣效果，意味著霆鋒暫不會開啟巡唱，世界各地歌迷務必要飛來香港參與。



謝霆鋒亦出post表示：「真係好感謝大家嘅支持！雖然隔了20多年再開演唱會，但大家都係咁熱烈，真係好感動。可能大家都會諗點解隔了咁多年先再開演唱會，當然有好多考慮因素，合適嘅場地、合適嘅時間先可以呈現我心目中嘅音樂旅程俾歌迷。對我嚟講，今次唔只係一個演唱會，而係我同大家一齊見證香港啟德場館啟動呢個歷史性時刻，亦係香港演唱會文化嘅另一次「進化」。有好多歌迷都擔心搶唔到飛會好失望，我真係有聽到㗎！所以我哋盡力爭取加場！現爭取到4月24號多加一場，往後我會繼續爭取，雖然檔期唔一定能連續加，但我一定會喺將來安排更多場次，盡量滿足大家，希望大家唔洗花嗰啲唔合理嘅價格去買飛。四月見！」