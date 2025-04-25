謝霆鋒演唱會2025︱容祖兒投訴冇唱《壞習慣》 大讚謝霆鋒是見過最好男人

謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》昨晚（24日）開鑼，吸引不少城中名人捧場，老闆楊受成、霍汶希更拉大隊率領英皇娛樂旗下藝人支持。其中，容祖兒（Joey) 與蔡卓妍（阿Sa） 在台下手舞足蹈，跳足全場，玩到幾乎失聲。



Joey在社交網分享演唱會的短片，並表示︰「今個禮拜以為唔使去澳門可以唞吓把聲，點不知今(昨) 日喺啟德嗌到差啲失咗聲㖭﹗，謝霆鋒你以為淨係你喺台上唱到索氣呀？我哋做觀眾都爭啲斷氣啊！全晚又激動又感動，我都唔知自己想點。」Joey續憶起當年第一次聽《無聲仿有聲》，自己還是一名剛加入公司的小丫頭，「見到你個背影都俾你嚇親，但係總結咁多年後。你係我見過最好嘅男人之一。經過咗今晚全場觀眾為你歡呼喝采，相信大家等了25年都值得！我哋一家人為你驕傲！」不過，Joey卻向謝霆鋒作出投訴：「唯一不滿意就係你明明應承咗我哋唱嘅......《壞習慣》究竟去咗邊呢？呢個壞習慣要改啦......」而跳足全晚的阿Sa亦有留言笑指：「好攰呀」。