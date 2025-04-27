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娛樂
2025-04-27 23:30:54

謝霆鋒演唱會2025｜狄波拉三嫲孫sweet爆同框 尾場驚喜加唱《壞習慣》 (多圖)

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謝霆鋒演唱會2025｜狄波拉三嫲孫同框17歲Lucas與14歲Quintus連續兩晚現身睇騷

狄波拉、Lucas、Quintus三嫲孫同框。 (娛樂組攝)

謝霆鋒一連四場假啟德體育園舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚終來到尾場，霆鋒與前妻張栢芝的兩個乖仔，17歲大仔謝振軒（Lucas）與14歲二仔謝振南（Quintus），繼昨晚第三場現身觀眾席後，兩位星二代一連兩日到場撐老竇，更與嫲嫲狄波拉（拉姑）今日齊齊置身VIP區包箱睇騷，面對大批記者，三嫲孫開心同框，Lucas與拉姑更齊齊擺出勝利手勢。

拉姑從首場開始睇足四晚，而今晚第四場演出，霆鋒同樣吸引大批圈中人支持，計有周汶錡、徐濠縈、高海寧、陳慧嫻、古巨基、林奕匡、許靖韻、曾比特與女友、蔡一智與太太周雪芳等等，眾人準時現身啟德主場館等睇騷，場面星光熠熠。

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周汶錡、徐濠縈齊齊睇騷。 (娛樂組攝) 周汶錡、徐濠縈齊齊睇騷。 (娛樂組攝) 霆鋒17歲大仔謝振軒。 (娛樂組攝) 霆鋒14歲細仔謝振南。 (娛樂組攝) 拉姑從首場開始睇足四晚。 (娛樂組攝) 古巨基 (娛樂組攝) 陳慧嫻 (娛樂組攝) 許靖韻 (娛樂組攝) 曾比特與女友 (娛樂組攝) 林奕匡 (娛樂組攝) 蔡一智與太太周雪芳 (娛樂組攝) 林建岳 (娛樂組攝) 周汶錡今晚現身啟德開心睇騷。 (娛樂組攝) 高海寧亦有到場睇騷。 (娛樂組攝)

四場逾17萬人捧場

一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》已圓滿結束，今次謝霆鋒相隔25年的香港個唱，平均每場有4.3萬觀眾，四場共多逾17萬人捧場。謝霆鋒今晚尾場繼續與全場歌迷大合唱，又再上演激動拋mic stand一幕，現場觀眾亦反應熱烈，不過最驚喜是唱出入行初期名曲《壞習慣》，由於過往三晚均不在歌單之上，故霆鋒今晚唱出《壞習慣》令全場大呼驚喜。其實，首晚撐場的容祖兒完騷後已出po投訴：「唯一不滿意就係你明明應承咗我哋唱嘅......《壞習慣》究竟去咗邊呢？呢個壞習慣要改啦......」

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狄波拉、Lucas、Quintus三嫲孫sweet爆睇騷。 (娛樂組攝) 狄波拉、Lucas、Quintus三嫲孫sweet爆睇騷。 (娛樂組攝) 一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》已圓滿結束。 (娛樂組攝) 謝霆鋒今晚再上演激動拋mic stand。 (娛樂組攝) 謝霆鋒今晚再上演激動拋mic stand。 (娛樂組攝) 謝霆鋒今晚尾場繼續與全場歌迷大合唱。 (娛樂組攝) 霆鋒尾場加唱《壞習慣》令歌迷大呼驚喜！ (娛樂組攝) 霆鋒尾場加唱《壞習慣》令歌迷大呼驚喜！ (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝) 霆鋒四場個唱共多逾17萬人捧場。 (娛樂組攝)

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