謝霆鋒演唱會2025｜狄波拉三嫲孫sweet爆同框 尾場驚喜加唱《壞習慣》 (多圖)

謝霆鋒一連四場假啟德體育園舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚終來到尾場，霆鋒與前妻張栢芝的兩個乖仔，17歲大仔謝振軒（Lucas）與14歲二仔謝振南（Quintus），繼昨晚第三場現身觀眾席後，兩位星二代一連兩日到場撐老竇，更與嫲嫲狄波拉（拉姑）今日齊齊置身VIP區包箱睇騷，面對大批記者，三嫲孫開心同框，Lucas與拉姑更齊齊擺出勝利手勢。

拉姑從首場開始睇足四晚，而今晚第四場演出，霆鋒同樣吸引大批圈中人支持，計有周汶錡、徐濠縈、高海寧、陳慧嫻、古巨基、林奕匡、許靖韻、曾比特與女友、蔡一智與太太周雪芳等等，眾人準時現身啟德主場館等睇騷，場面星光熠熠。