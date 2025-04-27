謝霆鋒演唱會2025｜狄波拉三嫲孫sweet爆同框 尾場驚喜加唱《壞習慣》 (多圖)

謝霆鋒一連四場假啟德體育園舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚終來到尾場，霆鋒與前妻張栢芝的兩個乖仔，17歲大仔謝振軒（Lucas）與14歲二仔謝振南（Quintus），繼昨晚第三場現身觀眾席後，兩位星二代一連兩日到場撐老竇，更與嫲嫲狄波拉（拉姑）今日齊齊置身VIP區包箱睇騷，面對大批記者，三嫲孫開心同框，Lucas與拉姑更齊齊擺出勝利手勢。
拉姑從首場開始睇足四晚，而今晚第四場演出，霆鋒同樣吸引大批圈中人支持，計有周汶錡、徐濠縈、高海寧、陳慧嫻、古巨基、林奕匡、許靖韻、曾比特與女友、蔡一智與太太周雪芳等等，眾人準時現身啟德主場館等睇騷，場面星光熠熠。
四場逾17萬人捧場
一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》已圓滿結束，今次謝霆鋒相隔25年的香港個唱，平均每場有4.3萬觀眾，四場共多逾17萬人捧場。謝霆鋒今晚尾場繼續與全場歌迷大合唱，又再上演激動拋mic stand一幕，現場觀眾亦反應熱烈，不過最驚喜是唱出入行初期名曲《壞習慣》，由於過往三晚均不在歌單之上，故霆鋒今晚唱出《壞習慣》令全場大呼驚喜。其實，首晚撐場的容祖兒完騷後已出po投訴：「唯一不滿意就係你明明應承咗我哋唱嘅......《壞習慣》究竟去咗邊呢？呢個壞習慣要改啦......」