謝霆鋒演唱會2025｜王菲現身聽《玉蝴蝶》陶醉應援 網民翻炒霆鋒2002年上《勁歌》失戀哽咽

謝霆鋒一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》昨日舉行至第二場，除了陳奕迅、徐濠縈、張家輝、陳偉霆、鄭希怡Yumiko、梁浸浸、周慧敏、周秀娜、炎明熹、胡定欣等圈中人捧場外，霆鋒女友王菲亦有入場支持，當霆鋒唱出2001年四台冠軍歌《玉蝴蝶》時，在包廂睇騷的王菲即聞歌起舞，雙手做出蝴蝶飛舞的動作，狀甚陶醉。霆鋒可能見女友在場，來到第二晚就一個人唱畢整首《玉蝴蝶》，未有如首場唱到副歌時跟觀眾齊齊大合唱；追溯《玉蝴蝶》推出時，正值兩人的熱戀期，難怪王菲對此曲特別情有獨鍾。

霆鋒與王菲早在2000年初已傳出緋聞，同年6月，兩人出席完梁朝偉獲康城影帝的慶功宴時拖手離開，以行動公開戀情。可是到2002年1月，張栢芝因表演受傷，霆鋒第一時間趕到醫院探望，一度陷入三角關係，兩個月後傳出霆鋒與王菲分手消息，男方與栢芝亦在同年7月分手。

及至2003年6月，霆鋒被爆跟王菲復合，翻撻消息不到半年，兩人被指第二度分手。2004年，霆鋒跟張栢芝合作電影《無極》復合，兩年後宣布結婚，但柏芝在2008年2月捲入陳冠希裸照事件，當時霆鋒公開力挺太太，直到2011年5月初，栢芝於台北返港時巧遇陳冠希，她在機艙主動要求調位合照，據傳為離婚導火索，並在8月正式離婚。2014年9月，謝霆鋒與王菲證實復合，逾10年相當恩愛。