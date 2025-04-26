謝霆鋒演唱會2025｜王菲聽《玉蝴蝶》冧爆起舞 霆鋒仲有邊幾首訂情歌？

謝霆鋒昨日舉行第二場的《Evolution Nic Live進化演唱會》，女友王菲低調入場支持。網上亦流出愈來愈多王菲在現場的影片，其中有人拍到她聽住霆鋒在唱《玉蝴蝶》時，聞歌起舞，雙手做出蝴蝶飛舞的樣子。霆鋒可能見女友在場，來到第二晚就一個人唱晒《玉蝴蝶》，不像首場有部份讓觀眾大合唱。

《玉蝴蝶》由來 《玉蝴蝶》一直有指是霆鋒跟王菲的情歌，當年霆鋒在電台訪問時透露，玉蝴蝶其實是他某天經過花店時，偶然發現的一盆植物，由於長得太美，一下子吸引了霆鋒的目光，於是走入花店詢問那盆植物的名字，之後他跟林夕說起此事，林夕就寫出《玉蝴蝶》。有指林夕覺得「菲」字像蝴蝶起舞的樣子，逐把霆鋒被盆栽吸引一事，跟他對王菲的愛意寫在一起。 負責為《玉蝴蝶》編曲的王雙駿(Carl叔叔)就曾在訪問中透露當年《玉蝴蝶》創作經過，他指霆鋒某日向他表示︰「我買咗棵花返嚟，好靚㗎，個名好好，叫玉蝴蝶。」Carl叔叔去到霆鋒家看到這盆植物之後，表示的確很美，於是就創作出《玉蝴蝶》一曲。

霆鋒與王菲的情歌並不只得《玉蝴蝶》，還有《迷魂記》、《馴服記》、《My Valentine》及《因為愛所以愛》，而《因為愛所以愛》亦是今次演唱會的歌曲之一。當年霆鋒跟王菲拍拖，被指是別有用心，質疑他只是貪對方的名氣及地位，他就用歌詞「那些想太多的人 有生之年都不會明白」「因為愛 所以愛」去回應。 《迷魂記》與《My Valentine》都是霆鋒作給王菲的歌，兩首由林夕填詞。有傳林夕幫歌曲改成《迷魂記》時，是因為覺得王菲被霆鋒迷魂，歌詞大約是指，當喜歡的人對自己很好，自己開始豁出一切愛對方、適應了他存在，怕對方有日離開自己時，不懂如何「死裡逃生」。

兩年前，網上就流出霆鋒唱《馴服記》影片，被指是回應王菲首《迷魂記》。當時霆鋒稱︰「還有一首歌也是從來沒有人聽過的，是我還有一個好朋友Eric Kwok自己做的，是一首相對慢的歌曲，我現在混音OK的只有廣東話版，所以如果你們不介意我就唱了。」內容大致表示自己以前很叛逆，現在因為找到「你」，他已被馴服，還說這種改變多得「你」、今天只對「你」有反應。