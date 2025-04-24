謝霆鋒演唱會2025｜首晚逾4萬觀眾入場 謝霆鋒一套衫由頭唱到尾冇encore

謝霆鋒相隔25年、一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚在啟德體育園主場館揭開序幕。謝霆鋒首場啟德個唱，今晚約有43,763人入場觀賞，演唱會於晚上7時57分開始，大會先播出一系列大自然風光、群眾、宇宙影片為序幕，間中見到霆鋒的影子。接著霆鋒戴上太陽眼鏡，以一身隨意打扮chok住慢慢走出舞台，全場尖叫。

謝霆鋒先以粵語情歌《不要說謊》打頭陣，當唱完《改造人》之後，霆鋒走到台邊拿起一支紅色結他自彈自唱《活火山》，舞台更有火餡噴出。唱完《活火山》，他脫下黑超向大家表示好耐無見，大家好似無乜點變，又笑問大家：「頂唔頂得順？」更稱見到有些人白了頭髮，希望大家可以頂得順，說罷便唱出《估計錯誤》，霆鋒換了黑色結他唱唱《罪人》，吳林峰出場為他伴奏。當唱出《愛最大》前，台上播出《救火英雄》片段，包括有霆鋒彈煙頭的畫面，王嘉爾（Jackson Wang）則以嘉賓身份現身rap為霆鋒助興。 現場突然播出曾志偉的招牌聲音，大螢幕再播出電影《半支煙》片段，霆鋒再唱出《愛後餘生》，期間霆鋒笑謂：「大家年紀唔細。」整晚個唱大玩回憶殺，霆鋒再換結他自彈自唱《前前後後左左右右》，現場播出當年他主演的《新古惑仔之少年激鬥篇》，霆鋒自彈自唱《不是定律》前笑謂：「你哋班古惑仔」，此時再出現《特警新人類》畫面，他亦大騷結他功架，並從舞台中間升至半空，霆鋒又請來恭碩良為他打鼓，加上台上的花火效果，現場氣氛高漲。

吊在半空的巨型球體在舞台中降下，霆鋒站在球上一口氣唱出多首作品，包括《邊走邊愛》、《一了百了》、《無聲仿有聲》等，並連人帶球移至舞台的另一端，與全場觀眾拉近距離，跟住霆鋒再落到舞台，帶領歌迷大合唱《一擊即中》，並唱出代表作《玉蝴蝶》及《潛龍勿用》。 唱至演唱會的後半部，霆鋒一路彈結他一路行到最前方的伸延舞台，並帶領樂隊rock爆全場。霆鋒除了狂換結他外，更在台上以樂器手碟打了一段音樂，再唱出《因為愛所以愛》及《別來無恙》，當響起《遊樂場》前奏，歌迷立即報以熱烈歡呼聲，又一次掀動全場大合唱。

最後，霆鋒唱出《活著VIVIA》，而演唱會於晚上10時18分結束，他一套衫由頭唱到尾，觀眾未肯離場，並不停大叫encore，惟場內播放廣播呼籲全場人士離開，人群才逐漸疏散。現場有男觀眾感到缺氧，要召救傷隊利用輪椅推離現場，人潮散去時，終於有工作人員在會場出售飲品。 另外，謝霆鋒媽咪「拉姑」狄波拉都有到場睇騷，散場時由好友陳淑芬陪同離去，見到大會鏡頭即興奮舉起勝利手勢，似乎相當滿意乖仔的全晚演出。