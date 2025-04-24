謝霆鋒演唱會2025｜首晚逾4萬觀眾入場 謝霆鋒8點前以《不要說謊》站台開騷

謝霆鋒相隔25年、一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚在啟德體育園主場館揭開序幕。謝霆鋒首場啟德個唱，今晚約有43,763人入場觀賞，演唱會於晚上7時57分開始，大會先播出一系列大自然風光、群眾、宇宙影片為序幕，間中見到霆鋒的影子。接著霆鋒戴上太陽眼鏡，以一身隨意打扮chok住慢慢走出舞台，全場尖叫。

謝霆鋒先以粵語情歌《不要說謊》打頭陣，當唱完《改造人》之後，霆鋒走到台邊拿起一支紅色結他自彈自唱《活火山》，舞台更有火餡噴出。唱完《活火山》，他脫下黑超向大家表示好耐無見，大家好似無乜點變，又笑問大家：「頂唔頂得順？」更稱見到有些人白了頭髮，希望大家可以頂得順，說罷便唱出《估計錯誤》，霆鋒換了黑色結他唱唱《罪人》，吳林峰出場為他伴奏。當唱出《愛最大》前，台上播出《救火英雄》片段，包括有霆鋒彈煙頭的畫面，王嘉爾（Jackson Wang）則以嘉賓身份現身rap為霆鋒助興。