謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》頭場於昨晚(4月24日)舉行,除了謝霆鋒是大家心目中的重點外,17歲的女結他手Dale亦成為了觀眾的焦點。

謝霆鋒的樂隊甚有份量,包括吳林峰、恭碩良、王雙駿、Jason Kui等,而17歲女結他手Dale於台上亦光芒四射,亮眼演出獲得不少觀眾的好評。有觀眾表示:「sorry霆鋒 我係黎(嚟)睇 @dale626_的 型到」、「尋日第一次認識你,真係型到爆!加油🔥🔥🔥」、「I just became your fan! Good show!!🔥」、「有料🙌🏻🔥」、「🔥🔥昨晚你係除了霆鋒以外,最迷人的表演者」。