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娛樂
2025-01-23 16:10:18

謝霆鋒相隔4年親自作曲出新歌《逆行》 開騷前啟德主場拍MV

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謝霆鋒於4月開騷前，推出親自作曲新歌《逆行》。

謝霆鋒於4月開騷前，推出親自作曲新歌《逆行》。

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謝霆鋒早前宣佈今年4月於香港啟德主場館舉行《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，成為首位於啟德主場館開show的亞洲歌手，優先購票火速售罄，一票難求。除了開騷，霆鋒今日(23)推出全新廣東歌《逆行》，歌曲由霆鋒親自作曲，喬星填詞，相隔四年再出歌，曲風繼續搖滾引，貫徹不求大同的經歷，常人愛好安穩，他偏要在不安下前行，展現霆鋒正是「逆行」 的代言人。

謝霆鋒於4月開騷前，推出親自作曲新歌《逆行》。 謝霆鋒於4月開騷前，推出親自作曲廣東歌《逆行》。 謝霆鋒相隔4年再推出廣東歌《逆行》，曲風繼續搖滾，貫徹不求大同的態度。 謝霆鋒相隔4年再推出廣東歌《逆行》，曲風繼續搖滾，貫徹不求大同的態度。 謝霆鋒相隔4年再推出廣東歌《逆行》，正貼合他的「逆行」代言人身份。

霆鋒親自上陣於MV現身，拍攝地點正是即將開騷的啟德主場館，他表示，「其實當日主要係想喺場地試音，之後就順便影埋演唱會海報。拍拍吓，大家忽發奇想，其實係咪可以喺度拍埋新歌MV呢？因為都覺得係一件好有代表性嘅事。有關方面亦都好好，最後俾我哋喺度拍埋MV。」

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謝霆鋒在啟德主場館為新歌《逆行》拍MV。 謝霆鋒在啟德主場館為新歌《逆行》拍MV。 謝霆鋒藉新歌《逆行》寄語要做獨一無二的自己。 謝霆鋒藉新歌《逆行》寄語要做獨一無二的自己。 謝霆鋒在啟德主場館為新歌《逆行》拍MV。

MV以童年、少年及成年的三個人生階段為主軸，一開始男童在每張畫紙上像是亂塗黑色，男童父親不明所以，一直責罵他；中學階段雖然成績欠佳，但美術科取得95分，卻依然被同學欺凌，甚至受到老師處罰；成年後，他未有違背自己初心，一直從事時裝行業，卻又被老闆指責，但他堅持沒有放棄。同時MV中的階磚，由兒時到中學階段砌得完整，但成年時卻變得粉碎，最後由男童及中學男生重新砌好，就如給予成年人的一份力量，始終有成功的一天。逆轉、逆境、逆行，是警告也是出路，放下單一標準的追求，堅持自己與眾不同的感受，到最後可成就不一樣的人生，建構獨一無二的你。

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