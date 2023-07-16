返回 娛樂 2023-07-16 19:47:01 謝霆鋒與16歲大仔Lucas謝振軒澳洲滑雪被捕獲 父子十足餅印？ 分享： 謝霆鋒辦理手續，他與張柏芝所生的16歲大仔Lucas正等候。（微博圖片） 謝霆鋒與張栢芝所生的兩位囝囝謝振軒(Lucas)與謝振南(Quintus)一直由栢芝照顧，所以有傳父子情欠佳，但日前有網民在澳洲捕獲謝霆鋒與16歲的Lucas準備去滑雪，更拍下Lucas罕有正面相激似老竇，父子鬥有型。 張柏芝（左）曾與Lucas謝振軒合照。（微博圖片） Lucas跟住老竇行 網民所見，謝霆鋒父子出現時已吸引眾人目光，有途人要求霆鋒合照，他亦一一答應。老竇先行打點一切，Lucas就乖乖跟住後面，兩人行出商場後企定定等過馬路，Lucas回頭一望，無論髮型身形打扮也激似老竇，簡直餅印一樣。至於早前傳出分手的王菲，今次就不見蹤影。 生活冷知識｜連日落雨晾衫難乾兼發臭？ 整合下雨天快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法 生活冷知識｜下雨天雙腳遭殃？ 盤點6款常見鞋子污漬急救妙招 洗米水/啤酒都有用？！ 生活冷知識｜落雨鞋濕易腳臭 盤點5個鞋子速乾妙招 護墊原來超有用！ 關節痛｜準過天文台 點解落雨膝頭哥開始痛？