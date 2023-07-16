謝霆鋒與16歲大仔Lucas謝振軒澳洲滑雪被捕獲 父子十足餅印？

Lucas 跟住老竇行

網民所見，謝霆鋒父子出現時已吸引眾人目光，有途人要求霆鋒合照，他亦一一答應。老竇先行打點一切，Lucas就乖乖跟住後面，兩人行出商場後企定定等過馬路，Lucas回頭一望，無論髮型身形打扮也激似老竇，簡直餅印一樣。至於早前傳出分手的王菲，今次就不見蹤影。

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