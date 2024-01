謝霆鋒麥浚龍與柳應廷李駿傑超強陣容 力撐王雙駿首個個人作品展

殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔叔)將於3月舉辦首個個人作品展《王雙駿HATS ON 音樂會》,邀得多位合作無間的歌手獻聲,包括近年少有舞台演出的謝霆鋒、麥浚龍(Juno)、MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、吳林峰和 &The Duo Band,不同年代的音樂單位激罕合作,強勁的演出陣容,令人期待。不過門票將不作公開發售,售票詳情密切留意主辦單位「電笠」及贊助商於1月11日公布。

五頂帽 各有意義

《王雙駿HATS ON 音樂會》音樂會由【電笠】主辦,將於3月9日在灣仔會展Hall 5BC舉行,宣傳文案寫道:「向每位幕後樂手、創作人,以至音樂會現場所有製作單位:『Hats Off.』」旨在向幕後製作單位致敬。音樂會副題為「While the Music Lasts」意味著傳承,大會的宣傳文案寫道:「戴上帽子,擔起一個角色,傳承一個責任;藉不同故事載滿音韻,築起肉眼可見的香港樂壇;音樂仍在,我們仍在。」Carl 叔叔在宣傳海報上,戴上五頂帽子,每頂都代表著將於音樂會上演出的歌手,包括:2018年與& The Duo Band拍攝《L.O.V.E.》唱片封套時戴的帽、2019年憑麥浚龍與謝安琪的聯合專輯《the album and the rest of it…》奪得「叱咤樂壇至尊唱片大獎」時戴的帽,以及去年分別參與柳應廷及李駿傑個人演唱會時戴的帽等,各有意義。每頂帽子,代表一個責任。