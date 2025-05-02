謝霆鋒《真情》chok爆整叉燒 Chef Lemon有跡可尋

謝霆鋒演唱會過後，人人都「謝霆鋒後遺症」，除了不停聽他的歌外，更找來他昔日的影片無限loop，連帶3年前衛詩雅請霆鋒到她家中煮飯仔的片段也在YouTube翻hit起來。近日有網民找來他為《真情》客串的影片，他在《萬分真情大派對》中的「未來篇」出現，角色是雙雙與向海的兒子「唐浩賢」，當時他在片中是一級廚師，整叉燒的時候更做出不少誇張動作，有網民笑謂當時已為他成為「Chef Lemon」埋下伏線。

《鋒味》前傳係《真情》？ 該集劇情提到霆鋒回來香港，要找老竇「向海」黃智賢報仇，要令「三多」結束，並稱「錢我唔希罕」，「我後生，後生係我本錢，後生乜都玩得起！」之後二人在食神大賽一決高下。黃智賢燒叉燒時，雖然都好chok，但跟霆鋒相比，完全是兩回事。霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁，繼而整出一條龍的叉燒，再用手收回蜜汁，成功做出「飛龍叉燒」。整個過程完全像大家平時見到霆鋒整色整水煮嘢食一樣。及後因為「雙雙」羅霖遇上車禍，霆鋒不禁落淚，最後一家人和好。