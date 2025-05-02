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娛樂
2025-05-02 15:15:41

謝霆鋒《真情》chok爆整叉燒 Chef Lemon有跡可尋

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謝霆鋒於2014年轉戰飲食界，而他在《真情》的未來篇就參加2015年的食神大賽。

謝霆鋒於2014年轉戰飲食界，而他在《真情》的未來篇就參加2015年的食神大賽。

謝霆鋒演唱會過後，人人都「謝霆鋒後遺症」，除了不停聽他的歌外，更找來他昔日的影片無限loop，連帶3年前衛詩雅請霆鋒到她家中煮飯仔的片段也在YouTubehit起來。近日有網民找來他為《真情》客串的影片，他在《萬分真情大派對》中的「未來篇」出現，角色是雙雙與向海的兒子「唐浩賢」，當時他在片中是一級廚師，整叉燒的時候更做出不少誇張動作，有網民笑謂當時已為他成為「Chef Lemon」埋下伏線。

謝霆鋒在《真情》未來篇出現，扮演雙雙及向海的兒子。 謝霆鋒在《真情》未來篇出現，扮演雙雙及向海的兒子。 謝霆鋒在《真情》未來篇出現，扮演雙雙及向海的兒子。 謝霆鋒在《真情》未來篇出現，扮演雙雙及向海的兒子。 謝霆鋒在《真情》未來篇出現，他在劇中回來是要報仇，並稱「錢我唔希罕」，「我後生，後生係我本錢，後生乜都玩得起」！ 謝霆鋒在《真情》未來篇出現，他在劇中回來是要報仇，並稱「錢我唔希罕」，「我後生，後生係我本錢，後生乜都玩得起」！ 謝霆鋒在《真情》未來篇出現，他在劇中回來是要報仇，並稱「錢我唔希罕」，「我後生，後生係我本錢，後生乜都玩得起」！

《鋒味》前傳係《真情》？

該集劇情提到霆鋒回來香港，要找老竇「向海」黃智賢報仇，要令「三多」結束，並稱「錢我唔希罕」，「我後生，後生係我本錢，後生乜都玩得起！」之後二人在食神大賽一決高下。黃智賢燒叉燒時，雖然都好chok，但跟霆鋒相比，完全是兩回事。霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁，繼而整出一條龍的叉燒，再用手收回蜜汁，成功做出「飛龍叉燒」。整個過程完全像大家平時見到霆鋒整色整水煮嘢食一樣。及後因為「雙雙」羅霖遇上車禍，霆鋒不禁落淚，最後一家人和好。

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謝霆鋒被薛家燕「綁」回家。 謝霆鋒被薛家燕「綁」回家，再被「容姨」譚倩紅教訓。 謝霆鋒參加食神大賽爭奪三多。 謝霆鋒參加食神大賽爭奪三多。 黃賢誌chok爆燒叉燒。 霆鋒整叉燒的功力，如今看來跟平日他的煮食手法有得比。 霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁。 霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁。 霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁。 霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁。 霆鋒當時不但耍一輪功夫才切東西，更跳起淋蜜汁。 霆鋒整出「飛龍叉燒」。 霆鋒整出「飛龍叉燒」。 霆鋒整出「飛龍叉燒」。 霆鋒整出「飛龍叉燒」。

神預言做廚師

由於當時劇情設定是2015年，霆鋒則於2014年轉戰飲食界，更開拍《十二道鋒味》等廚藝節目，再於2016年創立自己的飲食品牌鋒味，與當年《真情》的劇情指他是大廚師及飲食集團老闆不謀而合。

謝霆鋒自2014年轉戰飲食界，更設立「鋒味」品牌。 謝霆鋒自2014年轉戰飲食界，更設立「鋒味」品牌。 謝霆鋒自2014年轉戰飲食界，更設立「鋒味」品牌。 謝霆鋒自2014年轉戰飲食界，更設立「鋒味」品牌。 謝霆鋒自2014年轉戰飲食界，更設立「鋒味」品牌。 謝霆鋒首次拍劇，在《真情》的未來篇有不少發揮。 謝霆鋒首次拍劇，在《真情》的未來篇有不少發揮。 謝霆鋒首次拍劇，在《真情》的未來篇有不少發揮。 謝霆鋒首次拍劇，在《真情》的未來篇有不少發揮。 謝霆鋒首次拍劇，在《真情》的未來篇有不少發揮，他在節目中多謝一眾前輩。 衛詩雅叫謝霆鋒去她家煮飯仔的影片再翻hit。

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