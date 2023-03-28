謝高晉30歲生日 吊威吔飛住吹蠟燭

明天(29日)是謝高晉的30歲生日，為隆重其事，他特意到好友龐景峰（Andrew）即將開張的「新道館」做一日特技人接受訓練，體驗吊威吔扮超人飛，非常新穎。Andrew與一班學生亦為「壽星仔」謝高晉送上驚喜，讓他飛住吹生日蛋糕蠟燭。

Andrew手捧蛋糕親自度位，試位一次就成功讓謝高晉吹熄蠟燭，而一班特技學生則在旁大唱生日歌，非常熱鬧。謝高晉坦言好開心，更直呼今次體驗非常好。他說︰「我從來無想過可以吊住威吔吹蠟燭，的確非常有心思。」他續言，年年生日都好悶，「今年唔想再唱K同人逼，趁生日打搞Andrew，試做一日特技人，玩下新嘢。Andrew自細練武術，又要去荷里活拍武打嘢，同佢過一、兩招，接受極大挑戰。」