識時務者魏俊傑｜抖音拍片「扮工」減掉33磅仍身形暴脹？

現年55歲嘅魏駿傑喺2008年與細近20歲嘅內地女友張利華結婚，2010年育有囡囡Jessica，2015年屢傳婚變；直至2020年魏駿傑承認同張利華離婚，表示會獨力照顧女兒並以佢為優先。魏駿傑轉戰內地發展，近日開設抖音與網民互動，拍片分享生活點滴。
▼魏駿傑近況▼
日前，魏駿傑拍咗數條影片大談人生道理，其中一條片大玩角色扮演，著上白恤衫扮成搬運工去送貨，以詮釋為生活打拼嘅小人物；不過，網民並無留意魏駿傑嘅用心，反而將焦點放於佢油光滿面以及圓潤腫脹嘅外型上，紛紛表示魏駿傑發福大走樣，宜家嘅佢十足一個中年大叔，與昔日小生形象完全唔同：「時間真是一把殺豬刀」、「他已經放棄自己了」、「我感覺現在精神好像不是那麼好了呢」、「我不知道你看到以前的自己，會有什麼感想，誰都會老，可是油膩是可以控制的呀」、「不看他的名字，我都不知道他是誰了？」等等。
▼魏駿傑拍棟篤神探時當弗▼
網民魏駿傑勸減肥
大批網民更力勸魏駿傑開展減肥計劃：「快減肥吧，以前好帥的，少吃，多跑步」、「聽我們一句勸，趕緊去減肥」、「內地伙食比香港好不少吧」、「你是明星啊，減肥有那麼難嗎」、「曾經的超級偶像，這些年你經歷了什麼」等等。魏駿傑就回覆網民指自己之前已定下減44.1磅嘅瘦身目標，而宜家已經減咗約33磅。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈