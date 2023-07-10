識時務者魏俊傑｜抖音拍片「扮工」減掉33磅仍身形暴脹？

日前，魏駿傑拍咗數條影片大談人生道理，其中一條片大玩角色扮演，著上白恤衫扮成搬運工去送貨，以詮釋為生活打拼嘅小人物；不過，網民並無留意魏駿傑嘅用心，反而將焦點放於佢油光滿面以及圓潤腫脹嘅外型上，紛紛表示魏駿傑發福大走樣，宜家嘅佢十足一個中年大叔，與昔日小生形象完全唔同：「時間真是一把殺豬刀」、「他已經放棄自己了」、「我感覺現在精神好像不是那麼好了呢」、「我不知道你看到以前的自己，會有什麼感想，誰都會老，可是油膩是可以控制的呀」、「不看他的名字，我都不知道他是誰了？」等等。