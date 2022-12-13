譚仔三哥米線︱公認COLLAR吃貨擔當 DAY食三酸撈薯粉猛讚「Come撈」

譚仔三哥米線(譚仔三哥)的「三酸撈薯粉」今天載譽歸來，原來女團COLLAR的公認「吃貨」許軼(DAY)，是「三酸撈薯粉」的fans，特別前往率先試食，仲即場品嘗新飲品「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」。
Day自言超級喜歡吃，亦對吃甚有要求，除了賣相和味道外，亦同樣追求食物的口感。
食評家愛秘製撈汁
對於三哥秘製「三酸汁」配搭煙靭爽滑薯粉的美味，Day品嘗後讚不絕口：「『三酸撈薯粉』不但爽滑、Q彈、彈牙，而且非常聰明製成紐紋狀，每條麵條都掛滿『三酸汁』，這款秘製湯汁獨特而濃厚、微嗆的辛辣味完美混和醇和的酸香，極為開胃和過癮，令我一口接一口完全停不了！」
食評家上身的Day，又讚「三酸撈薯粉」可自選兩至四款食材，絕對加分，「雖說三哥每次均選出最黃金食材配合，正如占次推薦配搭豬肉、墨丸，但能夠自選感覺總是不一樣，至少每次都有新鮮感，每日去三哥come撈都唔會怕悶，我亦會厚著面皮地問姐姐，額外加叼魚片頭和鮮冬菇，撈盡每一滴湯汁。」
為飲奶蓋椰香金露勤做運動
別看Day身型纖瘦，作為「吃貨擔當」三兩下功夫已把「三酸撈薯粉」清空，只留特飲尚未開動，當三哥姐姐收拾碗碟時Day緊張地請姐姐不要收走飲品，更大爆自己吃東西不喜歡混合咸食和甜食：「這款『奶蓋芒果蒟蒻椰香金露』對我來說就像甜品，香甜鮮芒果蓉與清香椰汁的黃金組合，加上粒粒Q彈的芒果蒟蒻珠和芝士乳酪奶蓋，口感味道層次豐富，可說是為這一餐畫上完美的句號。」
保持苗條是女性終生事業，作為女團成員，會否因為怕肥而不敢多吃，Day承認自己比較容易肥，同時也容易瘦，所以不會刻意節制，一旦肥了便勤力點做運動。她又說，「去旅行的時候，每一天都會吃很多餐，因為想趁旅行吃盡不同美食。Day更自爆曾經在旅行回港後體重暴升接近5公斤，結果連續一星期也不敢讓自己吃飽。」
展望明年嘗試音樂創作與拍劇
工作方面，每年12月可說是歌手藝人派成績表的時間，問她如總結2022年的成績，會給自己多少分數，她說：「60分，我覺得自己已經盡力，不過仍然有很多方面需要進步。」有指她今年接拍了不少廣告，問她是否因為性格跟「三酸撈薯粉」一樣好「Come撈」，所以「撈得掂」， Day即笑言：「不算，我還未買樓，但很開心，有很多很喜歡的品牌邀請拍廣告。」至於是否一個「識撈」之人，Day以好friendly來形容自己，相信自己不會開罪人。
至於明年展望，Day自己已經定下目標，「希望接觸音樂創作，給自己一些挑戰，無論音樂上或演藝事業方面，都希望可以看多一點，聽多一點。」Day她又稱有興趣拍劇，最想演一些性格比較誇張，跟自己差別比較大那一類角色。