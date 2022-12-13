譚仔三哥米線︱公認COLLAR吃貨擔當 DAY食三酸撈薯粉猛讚「Come撈」

譚仔三哥米線 ( 譚仔三哥 ) 的「三酸撈薯粉」今天載譽歸來，原來 女團 COLLAR 的公認「吃貨」許軼( DAY) ，是 「三酸撈薯粉」的fans，特別前往率先試食， 仲即場品嘗新飲品 「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」。 Day自言超級喜歡吃，亦對吃甚有要求，除了賣相和味道外，亦同樣追求食物的口感。

食評家愛秘製撈汁 對於三哥秘製「三酸汁」配搭煙靭爽滑薯粉的美味，Day品嘗後讚不絕口：「『三酸撈薯粉』不但爽滑、Q彈、彈牙，而且非常聰明製成紐紋狀，每條麵條都掛滿『三酸汁』，這款秘製湯汁獨特而濃厚、微嗆的辛辣味完美混和醇和的酸香，極為開胃和過癮，令我一口接一口完全停不了！」 食評家上身的Day，又讚「三酸撈薯粉」可自選兩至四款食材，絕對加分，「雖說三哥每次均選出最黃金食材配合，正如占次推薦配搭豬肉、墨丸，但能夠自選感覺總是不一樣，至少每次都有新鮮感，每日去三哥come撈都唔會怕悶，我亦會厚著面皮地問姐姐，額外加叼魚片頭和鮮冬菇，撈盡每一滴湯汁。」

為飲 奶 蓋椰香金露勤做 運動 別看Day身型纖瘦，作為「吃貨擔當」三兩下功夫已把「三酸撈薯粉」清空，只留特飲尚未開動，當三哥姐姐收拾碗碟時Day緊張地請姐姐不要收走飲品，更大爆自己吃東西不喜歡混合咸食和甜食：「這款『奶蓋芒果蒟蒻椰香金露』對我來說就像甜品，香甜鮮芒果蓉與清香椰汁的黃金組合，加上粒粒Q彈的芒果蒟蒻珠和芝士乳酪奶蓋，口感味道層次豐富，可說是為這一餐畫上完美的句號。」 保持苗條是女性終生事業，作為女團成員，會否因為怕肥而不敢多吃，Day承認自己比較容易肥，同時也容易瘦，所以不會刻意節制，一旦肥了便勤力點做運動。她又說，「去旅行的時候，每一天都會吃很多餐，因為想趁旅行吃盡不同美食。Day更自爆曾經在旅行回港後體重暴升接近5公斤，結果連續一星期也不敢讓自己吃飽。」