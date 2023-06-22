譚仔三哥米線︱「水雞光」朝比奈彩6.26旋風式襲港 自稱辣妹要試麻辣美食

2020年 Netflix日劇《今際之國的有栖》，令擁有「九頭身」比例的女星朝比奈彩爆紅，劇中飾演「水雞光」的她，多場三點式上陣的打戲，令觀眾拍案叫絕，更「神還原」漫畫尾聲部份，以赤手空拳對抗反派「佐村隆寅」一幕，一打成名。現年29歲的朝比奈彩，讀書時是田徑高手，跑步跳遠瓣瓣掂，難怪在劇中多場動作戲均親身上陣，而且遊刃有餘。

東京排隊食譚仔三哥 已衝出香港的譚仔三哥米線(譚仔三哥)，早在新加坡及日本開設分店，讓世界各地饕客品嘗到地道香港味，而且邀請的嘉賓同樣邁向國際化，6月26日(星期一)朝比奈彩將出席譚仔三哥的新產品發布會，她表示興奮：「這是我第一次到香港工作，首次與香港品牌合作，便是在東京大熱的譚仔三哥米線，感到非常榮幸。上年譚仔三哥首次進駐日本時，曾經掀起排隊熱潮，不時出現排隊人龍，令平常沒有留意香港美食的我，亦感到好奇。」她稱能獲邀到港試食譚仔三哥新產品絕對是榮幸。