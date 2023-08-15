譚仔三哥15周年企劃 找來陳湛文 C Plus演繹「堅持辣着」職人精神

譚仔三哥米線(譚仔三哥)今年創店15周年，遂以「堅持辣着」為主題，籌辦一連串宣傳活動，找來實力派演員陳湛文(Peter)、補習名師林溢欣(YY LAM)、頻道《米紙》3位女主持Fiona、Sybil、Ruby，以及曾參加《全民造星V》的香港代表隊霹靂舞運動員C Plus，拍攝《堅持辣着》宣傳短片，眾人無懼「熱辣辣」的天氣，堅持以認真投入的態度，於盛夏在香港各區奔跑揮發汗水，完美呈現「堅持辣着」的職人精神。

以人為本的譚仔三哥，欣賞眾人在各自的專業領域堅持辣着，發光發亮，例如資深中文補習名師YY LAM辣着傳承，多年來不只教導學生中文，更是他們的人生導師，為年輕一代傾力付出；米紙3位主持辣著初心，三個人一條心，堅持做最真實及貼地的影片，以城中小故事為題吸引大眾支持觀看，兩年間累積6,000萬觀看次數，成為香港最受歡迎的YouTube頻道之一。

大小銀幕通殺的男演員 陳湛文在演員路上奮鬥十年，期間多次因為生計想轉行，但憑着對夢想的辣着拼勁，周旋於舞台劇、影視的他終於捱出頭來，2018年憑《三夫》嶄露頭角，入圍金像獎「最佳新演員」，更於去年藉着《飯戲攻心》獲提名《金像獎》「最佳男配角」。劇集方面，Peter在《IT狗》及《野人老師》中均有亮眼演出，又擔正《殺手廢J》男主角，真正片約不斷，他說：「我在拍攝《堅持辣着》宣傳片的同時，正為兩套電影及一部劇集開工，的確有點身心俱疲，但自己對工作及演戲的熱誠，往往比疲憊更勝一籌，所以就算當時電影及劇集已經拍攝超過30小時，仍堅持拍攝譚仔三哥的宣傳短片，頂着『曬到辣着』的炎陽，在戶外來回奔跑，因為『堅持辣着』的精神與自己的工作態度不謀而合，也希望將我與譚仔三哥的共同理念能「辣着」大家。」

香港霹靂舞代表隊成員C Plus，希望如「劍神」張家朗一樣，於2024年巴黎奧運為香港創造歷史。

香港霹靂舞奧運代表 香港霹靂舞代表隊成員C Plus，入圍《全民造星》60強後毅然退賽，專注訓練，目標是代表香港出戰2024年巴黎奧運，為香港霹靂舞者創造歷史性的光輝時刻。這份辣着夢想的鬥心，不止C Plus，簡直是A Plus級數，他說：「跳舞來說，沒有甚麼比態度更重要，帶着堅持辣着態度做出來的動作，會令舞者跳到另一個層次，所以當初參加《全民造星V》，是想更多人認識霹靂舞，讓這項運動得以傳承，在香港持續發展。適逢霹靂舞將於明年巴黎奧運歷史性登場，我決定要把握追夢機會，毅然放棄《造星V》的晉級資格，決心成為全職運動員，堅持這份拼勁「辣」入2024年巴黎奧運，希望如『劍神』張家朗一樣，為香港創造歷史！」

譚仔三哥的職人員工 此外，是次參與拍攝宣傳短片的包括擁有9年資歷的譚仔三哥店長姐姐瓊姐，以及洋溢年輕活力的譚仔三哥店長哥哥阿斌，兩位店長一直堅持為客人提供美味的「香、麻、辛、辣」米線，亦堅持以親切態度服務每位客人，憑這份「堅持辣着」的精神，令他們由店員晉升至獨當一面的店長，繼續以譚仔三哥的米線辣着大家味蕾，以誠懇態度「加辣」，造就大家對譚仔三哥的喜愛。