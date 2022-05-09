譚仔女聲合唱團副隊長彩燕姐 入圍TC Candler「全球百大型男美女排行榜」

美國電影評論網站TC Candler舉辦的「全球百大型男美女排行榜」，今天公布最新提名名單，入圍的包括「譚仔女聲合唱團」副隊長彩燕姐、 韓國天團防彈少年團(BTS)的成員Jin (金碩珍)、日本男團Hey！Say！JUMP成員山田涼介、美國天后Miley Cyrus以及憑電影《神劍亞瑟王》風靡全球的英國型男演員Charlie Hunnam等。
被網民譽為「譚仔林青霞」的彩燕姐，花了點時間消化這好消息，她表示：「煙雲(英文)網站我看不太懂，但我認得『TC』，意思是我們TamJai Choir吧；後面的煙雲子(英文字)只懂『Can』，對，我哋譚仔女團甚麼都『Can』，有信心就甚麼都一定做到！」後來知道是入圍「全球百大美女」，彩燕更是喜不自禁：「這次真的是『夢想成真2022』，譚仔女團真的衝出了香港，『努力上位係呢鋪』啦！雖然大家也常常說我們煮的『美線』夠美味，但這些選美貌的比賽我會以平常心對待，很感謝支持者的愛戴，希望這次曝光能令更多人留意到我們的音樂。我們仍然會用作品說話，用心煮好米線！最後，我要感謝CEO Daren以及其他女團成員和同事的支持！ 」
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