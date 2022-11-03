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娛樂
2022-11-03 17:19:48

譚仔女聲合唱團成軍1周年 彩燕姐唱《喜歡你》成熱話

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譚仔女聲合唱團成軍1周年，11月9日有新團歌面世。

譚仔雲南米線(譚仔)的「譚仔女聲合唱團」(譚仔女團) 成軍1周年，不但有機會與林家謙合唱「譚仔廿五周年」主題曲《二十五小》，又與MC $oHo & KidNey合唱《夢想成真2022》，短短一年為香港樂壇及米線界帶來不少迴響。譚仔宣布女團本月9日推出新團歌，彩燕姐更翻唱Beyond《喜歡你》送給樂迷

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Calvin Sir深造歌藝

彩燕姐稱，譚仔女聲合唱團圓她的表演夢，令她感受到香港是一個有夢及包容的地方，為了深造歌藝，她更跟隨YouTube頻道「Calvin歌唱小教室」的Calvin Sir學習聲樂及演唱技巧，一起翻唱Beyond名曲《喜歡你》，以這首歌作為成軍一年送給樂迷的禮物。彩燕姐說：「我好鍾意聽廣東歌，廣東歌有獨特吸引力，我因為聽廣東歌開始學習廣東話，雖然咬字仲要努力，不過廣東歌幫我開始咗學廣東話嘅一扇門。」

問到Calvin老師對彩燕姐的表現，他大讚對方有潛力：「看到這6位姐姐充滿著一團火，她們知自己廣東話未夠好，好努力練習咬字。彩燕姐好有天份，唱歌感情真摰，有感染力，音色媲美很多出道歌手，是一個不可多得的好學生。」

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獲多位音樂人求合作 未考慮獨立發展

彩燕姐稱，Beyond家駒是她的偶像，《喜歡你》、《海闊天空》是她最愛歌曲：「《海闊天空》歌詞很有共鳴，想起初來香港，被人笑我講譚仔話，但我沒有放棄，用心勤力工作，一定有人欣賞，鼓勵自己要有天空海闊的願景。」彩燕姐稱，香港人來到譚仔，接受她的譚仔話，這亦成為譚仔其中一個特色。

對於被網民及客人建議單飛」發展，以及參加電視台中年人歌唱比賽，彩燕姐說：「其實我很喜歡與團隊合作，暫時未考慮作個人發展和參加歌唱比賽。」除了獲得網民力捧，彩燕姐翻唱《喜歡你》歌曲的短片更獲得不少音樂唱作人的注意，如周國賢、林奕匡、藍奕邦、徐浩、周錫漢等，大讚彩燕姐唱得好，好「驚豔」，聲線靚，希望作歌給她演繹，一齊合作音樂項目。

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