譚仔女聲合唱團成軍1周年 彩燕姐唱《喜歡你》成熱話

跟 Calvin Sir 深造歌藝

彩燕姐稱，譚仔女聲合唱團圓了她的表演夢，令她感受到香港是一個有夢及包容的地方，為了深造歌藝，她更跟隨YouTube頻道「Calvin歌唱小教室」的Calvin Sir學習聲樂及演唱技巧，一起翻唱Beyond名曲《喜歡你》，以這首歌作為成軍一年送給樂迷的禮物。彩燕姐說：「我好鍾意聽廣東歌，廣東歌有獨特吸引力，我因為聽廣東歌開始學習廣東話，雖然咬字仲要努力，不過廣東歌幫我開始咗學廣東話嘅一扇門。」

問到Calvin老師對彩燕姐的表現，他大讚對方有潛力：「看到這6位姐姐充滿著一團火，她們知自己廣東話未夠好，好努力練習咬字。彩燕姐好有天份，唱歌感情真摰，有感染力，音色媲美很多出道歌手，是一個不可多得的好學生。」