譚仔雲南米線︱制服誘惑譚仔 三哥姐姐谷新戲 軒公出神經線突襲套餐

張敬軒(軒公)擔大旗，主演的賀歲喜劇《超神經械劫案下》於農曆新年檔上映，譚仔雲南米線(譚仔)和譚仔三哥米線(三哥)決定攜手合作，由即日起至2月15 日，推出「神經線突襲套餐」賀軒公，更請來軒公親身到場試食，食慣遮遮早餐的他，大讚新口味米線用料非常「超神經」。

穿上新戲戲服保安隊長裝到場的軒公，一到場即令一眾譚仔姐姐大讚「令仔」，令他心花怒放，更稱：「同譚仔、三哥合作咁耐，未得到個姐姐青睞，原來要靠制服誘惑，今日心情好要食多幾碗米綫。」

神經套餐花椒麻辣雪碧夠癡線 姐姐隨即捧出4款米線予軒公品嘗，他只看一眼便意味深長地笑，表示單憑賣相已有心水，但做人不可只看外表，就開始認真逐一慢慢試味。試食時軒公表情極為豐富，卻又大賣關子不動一聲，細心的他更不斷一口米線、接一口全新的超神經特飲「青花椒香茅雪碧」，務求找到最「神經」，以及最能和全新特飲配搭成完美「神經線突襲套餐」的米線。

原隻鮑魚 原條鰻魚溝米線 試食過後，軒公終於宣布結果：「『黃金鮑魚芝士撈起米線』同『烤原條鰻魚麻辣湯米線』，呢兩款米線夠晒『神經』，前者竟然將名貴原隻鮑魚入饌，而且『撈起米線』極具新年氣息；後者就以日式原條烤鰻魚配搭三哥麻辣湯，非常fusion，創意令人意想不到。」 說罷軒公又再喝一口超神經特飲，續道：「兩款米線與這款『青花椒香茅雪碧』各自碰撞出獨有火花，『黃金鮑魚芝士撈起米線』嘅鹹香，同特飲中嘅麻香出奇地夾，而『烤原條鰻魚麻辣湯米線』中嘅麻辣，被特飲中和嘅同時，又帶出雙重椒麻豐富層次，極為特別。而且經我反覆試味後，發現青花椒嘅麻味，會令鮑魚同鰻魚嘅鮮味更加特出，呢個都係我挑選呢兩款米線嘅原因之一。」