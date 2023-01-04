譚仔雲南米線︱王菀之靠譚仔雞肉鮮淮山黑蒜清雞湯驅寒 陳湛文愛米線與湯頭暖心

近日氣溫驟降，譚仔雲南米線(譚仔)推出全新「雞肉鮮淮山黑蒜清雞湯米線」，為大家進補暖胃，更好地抵抗寒冷冬天。譚仔更請來本土最賣座華語電影之一的《飯戲攻心》內的王菀之(Ivana)和陳湛文(Peter)，率先試食多款全新限定米線、限定小食「海帶牛蒡白切肉」和特飲「生薑香橙白玉特飲、三色檸檬可口可樂」。

再度合體的Ivana、Peter，默契十足，看到滿桌的美食均立即不約而同地率先埋頭品嘗「雞肉鮮淮山黑蒜清雞湯米線」，在戲內廚藝了得的Ivana，不忘邊吃邊大拋書包：「雞肉經熬煮過後其蛋白質和脂肪融入於雞湯之中，更容易被人體吸收，再配搭嫩滑雞肉，可以迅速補充滿滿營養，外面天氣太冷，絕對需要大量熱量來對抗寒冷天氣，喝一口立即感到手腳也開始暖和起來。」

身旁的Peter，則太過專注於品嘗米線未有回應，令Ivana不禁感慨Peter至今仍未抽離戲中角色，只是他對電競的專注，轉移到米線之中，Peter立即回應：「我最愛當中的黑蒜和鮮淮山，不但為米線增添獨特的甘香味，更令口感豐富，而熱騰騰的湯頭，每一口喝下去均暖到入心，令我吃得太過忘形。」

Ivana 再次挑戰舞台劇 Peter期待合作擦火花

談到新一年大計，剛宣布回復自由身成為獨立歌手的Ivana，坦言除了專注於音樂，亦希望能再次參與製作和演出舞台劇：「數月前剛完成我首個自行籌辦的舞台劇，由選角、選劇，以至編排和劇本翻譯均是自己一手包辦，至今感受仍然非常深刻，如遇到合適的故事，希望能夠再次挑戰。」

舞台劇出身的Peter，坦言希望能與Ivana在舞台劇內再作交流：「與Ivana首次合作拍電影，已覺默契十足，非常期待能在劇場上與她再合作。舞台劇從表演節奏、感染力、甚至要掌握現場氣氛，完全靠演員的功力和表演時的互動性，十分好奇與Ivana在舞台上會有怎樣的火花。」